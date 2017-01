Warszawa: nocne czuwanie przed dniem modlitwy za ofiary handlu ludźmi

siecbakhita.com, lk, Warszawa, 2017-01-19

W nocy z 3 na 4 lutego w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie odbędzie się czuwanie z okazji III Międzynarodowego Dnia Modlitwy i Refleksji na temat Walki z Handlem Ludźmi. Będzie to czas modlitwy, pamięci i walki o wolność dla współczesnych niewolników. Modlitwę poprzedzi o godz. 21.00 Msza św. pod przewodnictwem bp. Grzegorza Rysia.

W trakcie spotkania jego uczestnicy usłyszą świadectwa osób dotkniętych różnymi formami niewoli. Poznają też tych, którzy podejmują walkę na rzecz współczesnych niewolników, wśród nich s. Annę Bałchan SMI. Każdy z chętnych będzie mógł okazać miłosierdzie i pomoc osobom dotkniętym niewolą poprzez akt duchowej adopcji. Zwieńczeniem będzie wspólna koronka do Bożego miłosierdzia.

Organizatorem czuwania jest Sieć Bakhita do spraw Przeciwdziałania i Pomocy Ofiarom Współczesnych Form Niewolnictwa - międzyzakonna forma współpracy i wsparcia, stworzona w celu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi oraz pomocy pokrzywdzonym w wyniku tego procederu.

„Pozwól sobie usłyszeć ich płacz i krzyk rozpaczy. Setki tysięcy osób, które stały się żywym towarem zapomnianym przez cały świat. Twoja obecność i modlitwa ma moc odmienić ich życie. Podziel się wolnością” - apelują organizatorzy czuwania.

Handel ludźmi jest plagą obecnych czasów, zbrodnią, wobec której nie można pozostać obojętnym. Szacuje się, że 27 mln kobiet, mężczyzn i dzieci zmusza się do pracy w niewolniczych warunkach, wykorzystuje seksualnie, przymusza do żebractwa lub pozbawia organów.

Dzień modlitwy za ofiary handlu ludźmi obchodzony będzie już po raz trzeci. Papież Franciszek ogłosił w 2015 r., że będzie to 8 lutego, dzień liturgicznego wspomnienia św. Józefiny Bakhity - zmarłej w 1947 r. afrykańskiej zakonnicy z Sudanu, która przed swoim nawróceniem na katolicyzm przez wiele lat była niewolnicą.

