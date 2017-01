Przedstawiciele miast i miejscowości papieskich o dziełach miłosierdzia

ar, Warszawa, 2017-01-19

O dziełach miłosierdzia i współpracy samorządów lokalnych z Kościołem debatowali w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie przedstawiciele miast papieskich. Panel dyskusyjny jest elementem corocznego spotkania opłatkowego prezydentów, burmistrzów oraz wójtów miast i miejscowości papieskich. Wydarzenie zorganizowała Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Dyskusję panelową poprzedziło wystąpienie kard. Kazimierza Nycza, który przypomniał zgromadzonym samorządowcom, że spoczywa na nich ważny obowiązek przekazania młodemu pokoleniu dorobku Jana Pawła II. - Młodym trzeba przypominać i uczyć ich tego pontyfikatu - podkreślił kardynał dodając, że należy kultywować tradycję pielgrzymek papieża Polaka do poszczególnych polskich miast, by przybliżyć dzisiejszej młodzieży atmosferę tamtych wyjątkowych chwil.

Na wstępie ks. prof. Krzysztof Pawlina wygłosił mowę pt. "O miłosierdziu raz jeszcze", w której podkreślił, że wszystkie dobroczynne inicjatywy są potrzebne i mile widziane, ale warto też zadać sobie pytanie, jaki przyświeca nam w tym wszystkim cel; czy pomagamy bezinteresownie, czy kierują nami pobudki wynikające z egoizmu. Stwierdził, że niektórym wydaje się, że zostali stworzeni do rzeczy wielkich, a tymczasem drobne gesty okazują się być wielkie w oczach Boga.

O dziełach miłosierdzia i współpracy samorządów lokalnych z Kościołem, opowiadali przedstawiciele Białegostoku i Tarnowa - miast, które w tym roku odwiedzą stypendyści "Dzieła Nowego Tysiąclecia" w ramach wakacyjnych obozów.

Z białostockimi inicjatywami zapoznali zebranych Edyta Mozylska - dyrektor departamentu kultury i sportu UM w Białymstoku oraz Michał Gaweł - zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Białostockiej. O projektach tarnowskich opowiedzieli Dorota Krakowska - zastępca prezydenta ds. polityki społecznej UM w Tarnowie i ks. Ryszard Podstołowicz - dyrektor tamtejszej placówki Caritas.

W spotkaniu opłatkowym wzięli również udział bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, członek rady fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" oraz bp Artur Miziński - sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski.

Do grona miasta i miejscowości papieskich należą te, które gościły Jana Pawła II podczas jego pontyfikatu oraz czynnie włączają się w organizację Dnia Papieskiego i podejmują inicjatywy służące propagowaniu nauczania papieża z Polski.

Obozy Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” na stałe wpisały się w jej kalendarium, jak również w życie stypendystów. Pomysł wakacyjnego spotkania wszystkich członków programu stypendialnego zrodził się w 2001 r.

Tegoroczny obóz młodzieży gimnazjalno-licealnej odbędzie się w Białymstoku od 13 do 24 lipca. Czas ten będzie okazją do poznania akademickich możliwości miasta, jakie oferują tamtejsze uczelnie wyższe.

Z kolei liczący ponad 1100 osób obóz studencki odbędzie się w dniach 4-10 lipca w Tarnowie. Jest on czasem na rozwój duchowy, artystyczny oraz pogłębianie przyjaźni. Liczne konferencje, dyskusje i spotkania modlitewne mają skłaniać młodych do refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II.

Coroczne spotkania opłatkowe organizowane przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia są okazją do wymiany opinii na ważne kwestie społeczne.

Każdego roku Dzień Papieski jest wydarzeniem nie tylko duchowym, ale również intelektualnym i kulturalnym. Organizowane są konferencje, seminaria i sesje naukowe poświęcone nauczaniu papieskiemu. Obchodom towarzyszą również liczne koncerty, konkursy, biegi czy spływy kajakowe, przedstawienia teatralne, wystawy zarówno ogólnopolskie jak i w formie przedsięwzięć lokalnych.

Wymiar charytatywny Dnia Papieskiego obejmuje ogólnopolską zbiórkę środków na fundusz stypendialny dla uzdolnionej, niezamożnej młodzieży z małych miast i wsi. Fundacja wspiera aktualnie prawie 2300 młodych ludzi. Przykościelne i publiczne kwesty, prowadzone na ulicach miast, na dworcach kolejowych i autobusowych, w portach lotniczych, na deptakach i w centrach handlowych, to wydarzenia w czasie których blisko 100 tys. wolontariuszy w całym kraju zbiera środki na stypendia edukacyjne dla podopiecznych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Symbolicznym wyrazem wdzięczności od stypendystów są naklejki i obrazki z fragmentem nauczania Jana Pawła II oraz krówki, rozdawane w trakcie tradycyjnych happeningów. Od jedenastu lat stypendystom można pomóc także drogą SMS-ową lub telefonicznie.

