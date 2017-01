Warszawa: wkrótce pierwszy Tydzień Małżeństwa

mip (KAI/CMJPII), Warszawa, 2017-01-24

Dokładnie tydzień przed Dniem św. Walentego, a więc 7 lutego, w Warszawie rozpoczną się obchody Tygodnia Małżeństwa. W ramach tej międzynarodowej inicjatywy Centrum Myśli Jana Pawła II i Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, małżonkowie będą mogli pogłębić rodzinne relacje.

- Tydzień Małżeństwa to wydarzenie pokazujące sens i piękno trwałego związku małżeńskiego. Idea obchodów rozwinęła się w Stanach Zjednoczonych i od lat dziewięćdziesiątych realizowana jest w wielu krajach na świecie - wyjaśnia KAI Joanna Korzeniewska z Centrum Myśli Jana Pawła II.

W Polsce inicjatywa ta zagościła po raz pierwszy. Termin obchodów przypada każdorazowo w dniach 7-14 lutego, w nawiązaniu do popularnego święta walentynek. Większość wydarzeń warszawskich odbędzie się w Centrum Myśli Jana Pawła II, przy ul. Foksal 11.



Tydzień Małżeństwa to świętowanie na różnych płaszczyznach, uwzględniających rozmaite aspekty życia. Dlatego w programie przewidziano otwarte warsztaty i wykłady wspierające rozwój więzi małżeńskiej, wydarzenia pozwalające w atmosferze wspólnej zabawy odnowić i rozszerzyć relacje, wyjście do kina lub muzeum, a także rozegranie scenariusza gry przygodowej lub udział w krótkim kursie tańca.



Celem obchodów Tygodnia Małżeństwa jest promocja dobrej jakości relacji małżeńskiej i budowanie społeczeństwa opartego na szczęśliwym życiu rodzinnym.



W współtworzenie tego przedsięwzięcia włączają się różne instytucje, zarówno te, które angażują się bezpośrednio na rzecz mądrego budowania trwałych i dojrzałych relacji małżeńskich – jak ośrodki wsparcia psychologicznego i duszpasterstwa rodzin, jak i takie, które kreują przyjazny klimat Miasta Stołecznego Warszawy, oferując np. parom małżeńskim możliwość bezpłatnej wizyty w teatrze lub restauracji. Tydzień Małżeństwa w Polsce odbędzie się dzięki zaangażowaniu Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

Program wydarzenia i zapisy na stronie.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/