Bł. Honorat Koźmiński i jego czasy - konferencja w Warszawie

br. Grzegorz Filipiuk OFMCap, Warszawa, 2017-01-24

W rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, w niedzielę 22 stycznia 2017 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyła się konferencja naukowa poświęcona bł. Honoratowi Koźmińskiemu zorganizowana przez Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej i Muzeum Niepodległości. Konferencja wpisała się w obchody Roku bł. Honorata związanego ze stuleciem jego śmierci.

Po rozpoczęciu sesji uczestnicy wysłuchali kilku utworów Fryderyka Chopina, pięknie wykonanych przez Katarzynę Kraszewską. Muzyka wprowadziła słuchaczy w klimat XIX-wiecznej Warszawy, którą w pierwszym swoim referacie przedstawił prof. Janusz Odziemkowski z UKSW w Warszawie. Pięknie namalowany obraz ówczesnej stolicy, szczególnie w czasach Powstania Styczniowego pozwolił wyobrazić sobie czasy, w których żył bł. Honorat.

Dr Jolanta Załęczny z Muzeum Niepodległości przedstawiła stan szkolnictwa w Królestwie Polskim na przykładzie Warszawy. Przypomniała w jakich szkołach uczył się bł. Honorat. Natomiast Michał Cieślak z Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej opowiedział o powstaniu i znaczeniu Cytadeli, przypominając, że przez prawie rok była więzieniem dla młodego studenta Wacława Koźmińskiego czyli bł. Honorata. Ostatnie wystąpienie dotyczyło historii życia bł. Honorata w jego warszawskich czasach. Br. Grzegorz Filipiuk pokazał związki bł. Honorata z Warszawą i znaczenie wydarzeń, które miały wtedy miejsce, dla życia i powołania bł. Honorata. Od studenta do zakonnika, od buntu i ateizmu do posłuszeństwa i wiary – taką drogę właśnie w Warszawie przeszedł bł. Honorat. Na zakończenie spotkania na scenie wystąpiła grupa historyczna Niepodległość, która zaprezentowała stroje z czasów Powstania Styczniowego.

Podczas konferencji można było nabyć publikacje o bł. Honoracie, także najnowsze wydawnictwo – Modlitewnik honoracki.

