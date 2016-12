Adwentowe "Noce konfesjonałów" - ostatnia szansa na spowiedź

By dobrze przygotować się do Świąt Bożego Narodzenia, nie wystarczy wysprzątać domu, ugotować dwanaście potraw i kupić wymyślne prezenty. Najważniejsze to przystąpić do sakramentu pokuty i przyjąć nowonarodzonego Chrystusa do oczyszczonej duszy. Choć "Noce konfesjonałów" najczęściej organizowane są w Wielkim Poście, w niektórych parafiach odbywają się także w Adwencie. To świetna okazja dla wiernych, którzy przez nadmiar obowiązków nie znaleźli jeszcze czasu na spowiedź.

W Warszawie na "Noc konfesjonałów" zapraszają m.in. ojcowie jezuici z sanktuarium św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej. Rozpocznie się ona w czwartek, 22 grudnia, nabożeństwem pokutnym o godz. 19.45, a od godz. 20 do 24 będzie można przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania. Parafia św. Jakuba na Ochocie w Warszawie, zaprasza na spowiedź między godz. 17:00 a 24:00.

"Noc konfesjonałów" odbędzie się w 9 kościołach diecezji kaliskiej. Na wydarzenie to zaprasza wiernych bp Łukasz Buzun. - Myślę, że jako ludzie wierzący jesteśmy świadomi swoich grzechów i błędów, jesteśmy też świadomi powołania do jakiego zostaliśmy wezwani przez Pana Jezusa. Skorzystaj ze spowiedzi! - apeluje duchowny w zaproszeniu w serwisie YouTube.

Jak tłumaczy bp Buzun, najlepiej nie odkładać spowiedzi na ostatni moment, ale istnieje możliwość, by 22 grudnia podczas "Nocy konfesjonałów", przystąpić do sakramentu pokuty, ponieważ każdy człowiek potrzebuje duchowej odnowy i wewnętrznego odrodzenia.

- Ludzkie wnętrze karmi się tym wszystkim, co pochodzi od Boga - Słowo Boże, Eucharystia, spotkanie z Jezusem w sakramencie pokuty i usłyszenie tych słów, które są dla nas wielkim błogosławieństwem, a jednocześnie nowym początkiem: "Odpuszczają ci się twoje grzechy. Idź i więcej nie grzesz" - zachęca biskup.

Kaliscy księżą będą czekali na wiernych w konfesjonałach od godziny 19:00 do 24:00 w katedrze św. Mikołaja (ul. Kanonicka), bazylice św. Józefa (pl. św. Józefa), sanktuarium Miłosierdzia Bożego (ul. Asnyka), kościele Opatrzności Bożej (ul. Polna), kościele Świętej Rodziny (Rogatka), św. Apostołów Piotra i Pawła (os. Dobrzec), św. Matki Teresy z Kalkuty na Ogrodach (ul. Szewska), Ojców Franciszkanów (ul. Św. Stanisława) oraz Ojców Jezuitów (ul. Stawiszyńska).

"Noc konfesjonałów" już po raz siódmy organizuje również płocka parafia św. Bartłomieja. - Ufamy, że to wyjście naprzeciw potrzebom człowieka wierzącego, żyjącego w realiach ciągłego pośpiechu współczesnego świata, spotyka się z życzliwym przyjęciem i pomoże w przeżyciu spotkania z miłosiernym Bogiem - napisali na stronie internetowej księża z płockiej fary.

Księża będą oczekiwać na penitentów w piątek, 23 grudnia od 18:30 do 23:00. W tym czasie odbędzie się również adoracja Najświętszego Sakramentu.

Również kapłani diecezji opolskiej umożliwią skorzystanie z sakramentu pokuty w godzinach wieczornych i nocnych. 22 grudnia, na "Noc spowiedzi" zapraszają: opolski kościół bł. Czesława (godz. 20:00-24:00), kościół św. Zygmunta i św. Jadwigi w Kędzierzynie-Koźlu (19:00-23:00), w nyskiej parafii Matki Boskiej Bolesnej (18:00-24:00).

Dzień przed Wigilią, 23 grudnia, w diecezji opolskiej będzie można wyspowiadać się w kościele św. Michała w Opolu (19:000-24:00), w kluczborskim kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa (19:00-23:00), nyskiej parafii św. Franciszka (18:00-23:00) i Samborowicach - kościół Świętej Rodziny (18:30-21:00).

W Świdnicy będzie można wyspowiadać się 23 grudnia w kościele pw. św. Józefa (ul. Kotlarska, godz. 20:00-24:00). - Do skorzystania z tej możliwości spowiedzi zapraszamy przede wszystkim te osoby, które przybywają na święta z zagranicy. Przez cztery godziny posługę w pięciu konfesjonałach pełnić będą kapłani naszego dekanatu - czytamy na stronie internetowej diecezji.

W nocy z 22 na 23 grudnia w bazylice Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej „Noc Konfesjonałów" potrwa od 18:00 do 2:00.

Pierwsza „Noc konfesjonałów” powstała siedem lat temu w Szczecinie, gdzie tamtejsi duszpasterze postanowili przenieść na polski grunt amerykański pomysł nocnych spowiedzi w Wielkim Poście.

Coraz częściej nocne spowiedzi organizowane są także w Adwencie z myślą o tych, którzy w związku z licznymi zajęciami oraz obowiązkami mają trudności, by znaleźć czas na spowiedź w ciągu dnia.

