Bp Solarczyk: Miłość Boga jest w stanie pokonać wszelkie ludzkie ograniczenia i przeszkody

mag, Warszawa, 2016-12-25

Miłość Boga jest w stanie pokonać wszelkie ludzkie ograniczenia i przeszkody – przekonywał bp Marek Solarczyk w czasie uroczystości Narodzenia Pańskiego w konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na stołecznym Kamionku. W czasie liturgii małżeństwa świętowały swoje jubileusze i rocznice ślubu.

W homilii bp Solarczyk podkreślił, że tajemnica Bożego Narodzenia to tajemnica Bożego życia i miłości wpisana w ludzką codzienność. – Zobaczmy jak wiele darów, często tak naturalnych, tak zwyczajnych i bliskich, jak chociażby - dziecko w rękach matki, Pan wpisał w nasze życie. Potrzeba jedynie naszej wrażliwości i naszej otwartości by to dostrzec, by to przyjąć i starać się tym żyć – przekonywał duchowny.

Zwrócił uwagę, że wraz z powołaniem każdy otrzymuje od Boga również specjalne dary i talenty potrzebne na tej drodze by nie tylko samemu wzrastać ale także pomagać innym. – By ta Boża światłość jaśniała w nas a poprzez nas także w tych, których Jezus nam zawierza, w małżeństwie będzie nim współmałżonek oraz dzieci – powiedział kaznodzieja.

Podkreślił, że sakrament małżeństwa to szczególny znak Bożego błogosławieństwa. – Nie jest to znak kontroli drugiego czy władzy upominania go, ale czułego i pełnego Bożej mocy towarzyszenia mu na różnych etapach wspólnego życia – powiedział bp Solarczyk.

Zachęcał małżonków by zawsze żyli w bliskości z Bogiem przywołując Jego imienia i Jego mocy by przemieniała ona zarówno ich, jak i ich dzieci. - Miłość Boga jest w stanie pokonać wszelkie ludzkie ograniczenia i przeszkody – przekonywał biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej.

W czasie Mszy św. małżonkowie odnowili swoje przyrzeczenia.

