"Kolęda Syryjskich i Polskich Rodzin" w polskich parafiach

ar / Caritas Polska, Warszawa, 2016-12-28

Płacze Pan Bóg mały, nad tym światem całym. Dziś w Aleppo, dziś w Mosulu zło już nie zna miary - w kilkudziesięciu parafiach na terenie całej Polski w Święta Bożego Narodzenia można było usłyszeć te słowa, pochodzące z "Kolędy Syryjskich i Polskich Rodzin". We wspólne śpiewanie włączyły się nie tylko wspólnoty parafialne, które objęły opieką rodziny syryjskie w programie Caritas - Rodzina Rodzinie, ale także te, które poruszył los mieszkańców Bliskiego Wschodu.

Wspólne kolędowanie miało na celu lepsze zrozumienie losów setek tysięcy osób, które dziś doświadczają dramatu wojny a często skazane są na niepewność i tułaczkę.

Polskie rodziny mają możliwość zaangażowania się w pomoc rodzinom na Bliskim Wschodzie dzięki programowi Caritas Polska „Rodzina Rodzinie”. Pierwszym wspierającym rodzinę syryjską został w październiku tego roku Arcybiskup Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Dziś regularną pomoc otrzymuje już niemal 1000 rodzin syryjskich. Wśród wspierających jest sześciu biskupów, 80 parafii, wiele zgromadzeń zakonnych, wspólnot i grup religijnych oraz blisko 3000 osób indywidualnych.

Kolędę zaśpiewano m.in. w katedrze św. Floriana i św. Michała Archanioła na warszawskiej Pradze, w parafii Krzyża Świętego w Horyszowie Polskim, w parafii św. Jana Chrzciciela w Lipsku koło Zamościa, Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie, Bożego Miłosierdzia i św. siostry Faustyny w Warszawie, św. Maksymiliana w Słupsku, Niepokolanego Poczęcia NMP w Resku.

Poniżej tekst kolędy:

Jezus malusieńki, leży wśród stajenki

Płacze z zimna, nie dała Mu Matusia sukienki

Płacze z zimna, nie dała Mu Matusia sukienki



Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła

Którym Dziecię owinąwszy, śpiewać Mu zaczęła

Którym Dziecię owinąwszy, śpiewać Mu zaczęła



Gdzieś na wschodzie wojna, ciemna to godzina

Nie ma domu ni nadziei syryjska

Nie ma domu ni nadziei syryjska rodzina



Płacze Pan Bóg mały, nad tym światem całym

Dziś w Aleppo, dziś w Mosulu zło już nie zna miary

Dziś w Aleppo, dziś w Mosulu zło już nie zna miary



Uciekają dzieci, z wojennej zamieci

Kto przeżyje, głowę skryje, w wielkim dziwnym świecie

Kto przeżyje, głowę skryje, w wielkim pustym świecie



Miłość niech nie zginie, rodzina rodzinie

Z polskiej wiary, z serca dary niesie w złej godzinie

Z polskiej wiary, z serca dary niesie w złej godzinie



Dłonie w dłonie weźmy, światło w ciemność nieśmy

Wiarę, miłość i nadzieję w naszych bliźnich wskrześmy

Wiarę, miłość i nadzieję w samych sobie wskrześmy



Bóg się dzisiaj rodzi, ludzi oswobodzi

Pokój w sercach, pokój w Syrii w ciemną noc przychodzi

Pokój w sercach, pokój w świecie w ciemną noc przychodzi

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/