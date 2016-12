Legionowo: bp Solarczyk spotkał się z podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej św. Rity

mag, Legionowo, 2016-12-29

Miłość wydobywa z innych dobro i odsłania ich piękno – zwrócił uwagę bp Marek Solarczyk podczas spotkania z niepełnosprawnymi, podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej św. Rity w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie. W pierwszą rocznicę utworzenia ośrodka biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej poświęcił samochód ofiarowany im przez ludzi dobrej woli.

Nawiązując w czasie Mszy św. do biblijnej tajemnicy Ofiarowania Pańskiego bp Solarczyk zwrócił uwagę, że Bóg często wchodzi w ludzkie życie poprzez to co zwyczajne. –Dzięki wierze i otwartości na działanie Ducha Świętego stajemy się niczym Symeon prorokami oświetlającymi życie innych i ogłaszającymi Bożą Chwalę – powiedział kaznodzieja wyrażając wdzięczność wszystkim zaangażowanym się w stworzenia dzieła Warsztatów Terapii Zajęciowej św. Rity.

Zwrócił uwagę, że poprzez miłością do innych człowiek staje się narzędziem Boga w tym świecie. - Jeżeli w jakikolwiek sposób jesteśmy obecni w życiu drugiego to nie sposób nie zauważyć kim on jest i jak wielkie bogactwo w sobie nosi. Poprzez naszą wrażliwość i miłość możemy pomóc mu wydobyć obecne nim dobro i piękno, które jest darem samego Boga – powiedział bp Solarczyk.

Przestrzegł jednocześnie przed szukaniem szybkich efektów. – W życiu liczy się przede wszystkim nasz stosunek do drugiego, nasza otwartość serca na jego potrzeby a więc w jakieś mierze nasz miłość, a nie to co ona przynosi – zauważył.

- Ważna jest radość podopiecznych, którzy cieszą się z każdego kolejnego osiągnięcia, które uda im się zrobić, bez względu czy jest ono wyrażone w spokojnym odczytaniu jakiego tekstu, czy przygotowaniu jakiejś pracy – powiedział bp Solarczyk.

Po liturgii poświęcił on nowy samochód dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej św. Rity. W spotkaniach uczestniczy dwadzieścia siedem osób niepełnosprawnych.

