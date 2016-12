Prośba o modlitwę o zdrowie ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej abp. Henryka Hosera SAC

www.diecezja.waw.pl, Warszawa, 2016-12-30

Bp Marek Solarczyk zaapelował do wiernych o modlitwę o zdrowie ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej abp. Henryka Hosera SAC.

Publikujemy treść Komunikatu:

Drodzy kapłani i wierni Diecezji Warszawsko-Praskiej,

Zwracamy się z gorącą prośbą o modlitwę w intencji powrotu do zdrowia Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera SAC.

Kilkudniowe leczenie infekcji nie przyniosło poprawy zdrowia a zaostrzenie objawów chorobowych spowodowało, że w czwartek, 29 grudnia 2016 roku, Ksiądz Arcybiskup został hospitalizowany.

Ufamy, że podjęte leczenie spowoduje szybki powrót Ekscelencji do zdrowia.

Osobę naszego Pasterza i cały personel medyczny powierzamy modlitwie wiernych naszej Diecezji.

+ Bp Marek Solarczyk, Wikariusz Generalny

