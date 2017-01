Bp Solarczyk: Wchodząc w ludzkie życie Bóg zawsze wnosi swojego błogosławieństwo

mag, Stara Miłosna, 2017-01-01

- Bóg zawsze wchodzi w ludzkie życie z darem swojego błogosławieństwa - podkreślił bp Marek Solarczyk. Z okazji 80-lecia utworzenia parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłosnej biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej przewodniczył tam uroczystej liturgii, w trakcie której dziękowano Boga za minione lata prosząc o dalszą opiekę.

W homilii bp Solarczyk podkreślił, że parafia to przede wszystkim wspólnota wiary, w której można spotkać żywego Boga. "W tej wspólnocie Jezus Chrystus nieustanie rodzi się dla człowieka by przemieniać jego życie, by nadawać sens różnym wydarzeniom, by odbudowywać nadzieję, by można było z jakąś ufnością i darem pokoju spojrzeć na to co się przeżywa. Jednym słowem człowiek otrzymuje dar mocy Boga" – tłumaczył kaznodzieja.

Nawiązując do swoich osobistych doświadczeń zwrócił uwagę, że jednym z kanałów, poprzez które płynie Boże błogosławieństwo poza sakramentami są wizytacje kanoniczne oraz wizyta duszpasterska zwana kolędą. "Wchodząc do danego domu, do danej rodziny kapłana wnosi przede wszystkim moc Boga, które obejmuje całą tajemnicą duchowego życia tych, którzy tam przebywają zarówno fizycznie jak i poprzez więzy miłości" – przekonywał.

Bp Solarczyk zachęcał także wiernych by żyjąc w jedności z Bogiem stawali się także znakiem Jego błogosławieństwa dla innych. "Jakże potrzeba abyśmy podobnie jak Święta Rodzina byli takimi opiekunami Bożych darów i tajemnic w tych, których On nam w sposób szczególny zawierzył. Jakże potrzeba również byśmy niosąc w swoim sercu Chrystusa i Jego życie stawali się źródłem ‘Bożego Narodzenia’ dla innych, którzy nas spotkają, by tak jak biblijni pasterze odchodząc od nas wielbili Pana rozgłaszając jak wielkie tajemnice dotarły do ich serc" – zachęcał duchowny.

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłosnej została erygowana przez kard. Aleksandra Kakowskiego 1 stycznia 1937 r. z części parafii Wiązowna, Okuniew i Zerzeń.

Centralne uroczystości jubileuszowe odbędą się 13 czerwca. W tym dniu przypada bowiem odpust w jednym z dwóch istniejących na terenie parafii kościołów, któremu patronuje św. Antoni. Konsekracja drugiej świątyni wybudowanej w stylu barokowym odbyła się 25 września ubiegłego roku.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/