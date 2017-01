Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia poprowadzi modlitwę w intencji abp. Hosera

lk, Warszawa, 2017-01-03

Środowisko medyczne skupiające się przy Parafii Świętej Rodziny w Warszawie na Zaciszu zaprasza lekarzy na spotkanie w czwartek 5 stycznia. Mszy św. w intencji powrotu do zdrowia abp. Henryka Hosera będzie przewodniczył ks. Arkadiusz Zawistowski, krajowy duszpasterz służby zdrowia.

Po Eucharystii odbędzie się prelekcja o bł. ks. Jerzym Popiełuszce jako przewodniku duchowym medyków.

Miejsce spotkania: ul. Rozwadowska 9/11, Dom Parafialny Parafii Świętej Rodziny, Warszawa-Zacisze.

W opublikowanym w poniedziałek komunikacie bp Marek Solarczyk, biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej poinformował, że abp Henryk Hoser jest chory na malarię. Potwierdziły to badania przeprowadzone w szpitalu, w którym ordynariusz warszawsko-praski przebywa od 29 grudnia.

