Warszawa: spotkanie opłatkowe mazowieckich strażaków

mag, Warszawa, 2017-01-05

Świąteczne spotkanie strażaków z terenu Mazowsza odbyło się w auli kurii diecezji warszawsko-praskiej. Składając noworoczne życzenia, bp Marek Solarczyk wyraził uznanie dla strażackiej służby, przyrównując ją do postawy św. Józefa czuwającego nad bezpieczeństwem Maryi i Dzieciątka Jezus.

- Podobnie jak on, słyszycie w różnych momentach, również i w nocy, wezwanie do wyruszenia w celu ochrony tego, co najcenniejsze, a więc ludzkiego życia. I za to wam dziś w sposób szczególny dziękujemy – powiedział biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej.

Zapewnił też, że strażacy są nieustannie wspierani przez Boga. – Jesteście niczym anioły, tyle że w ludzkiej postaci. Podobnie jak one idziecie w misji samego Stwórcy, więc Kogoś ważnego, wielkiego wspierani jego mocą. Niech to będzie dla was otuchą i radością w trudach codziennego dnia, zwłaszcza w tych trudnych sytuacjach, kiedy narażacie swoje życie – powiedział bp Solarczyk.

„Udanych akcji i dobrego wyposażenia” - życzył z kolei strażakom mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Jarosław Kurek. Wyraził również wdzięczność swoim podwładnym za to, że tworzą prawdziwą wspólnotę, w której jedni mogą liczyć na drugich.

W świątecznym spotkaniu wzięli udział członkowie państwowych i ochotniczych jednostek straży pożarnych z terenu całego Mazowsza. Uświetnił je program artystyczny, podczas którego operowi śpiewacy wykonali najbardziej znane polskie kolędy.

