Warszawa-Praga: diecezjalne środowiska modlą się o zdrowie dla abp. Hosera

mag, Warszawa, 2017-01-05

W intencji powrotu do zdrowia abp. Henryka Hosera od 30 grudnia w diecezji warszawsko-praskiej trwa intensywna modlitwa. W sposób szczególny włączyły się w nią poszczególne środowiska począwszy od Żywego Różańca, poprzez pracowników służby zdrowia, duszpasterstwo rodzin czy wspólnoty i stowarzyszenia. W niedzielę Chrztu Pańskiego, będącą patronalnym świętem Ruchu Światło-Życie, podczas spotkania diecezjalnego w katedrze warszawsko-praskiej, liturgii w intencji ordynariusza diecezji będzie przewodniczył bp Marek Solarczyk.

Po ogłoszonym 30 grudnia 2016 roku komunikacie o stanie zdrowia abp. Henryka Hosera SAC modlitwę w intencji ordynariusza warszawsko-praskiego podjął Żywy Różaniec liczący obecnie w diecezji ponad 35,5 tys. członków oraz ponad 2 tys. uczestników Nieustannego Jerycha Różańcowego, które trwa od października 2015 r.

– Wielokrotnie mogliśmy przekonać się o skuteczności orędownictwa Matki Bożej, czego przykładem są chociażby animatorzy jeżdżący po parafiach i dający świadectwa o cudach i nawróceniach uzyskanych za wstawiennictwem Maryi. Łącząc się z całą diecezją przez ręce Najświętszej Maryi Panny, teraz w sposób szczególny wypraszamy potrzebne łaski, w tym zwłaszcza powrotu do zdrowia dla naszego pasterza, który jest ojcem całej diecezji warszawsko-praskiej – powiedział moderator Żywego Różańca ks. Roman Kot.

W czwartek 5 stycznia w intencji abp. Hosera będzie modliło się środowisko medyczne zbierające się przy parafii Świętej Rodziny w Warszawie na Zaciszu. Liturgii będzie przewodniczył krajowy duszpasterz służby zdrowia ks. Arkadiusz Zawistowski. – Jako personel medyczny pracujący na co dzień z chorymi doskonale zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko zależy od farmakologii czy zdolności lekarzy. Człowiek cierpiący potrzebuje także terapii duchowej, a więc wsparcia Bożej łaski. Solidaryzując się zatem z ordynariuszem diecezji warszawsko-praskiej, który sam jest lekarzem, środowisko medyczne chce zawierzać go Bogu i Jego prowadzeniu, licząc na szybki powrót do zdrowia – powiedział ks. Zawistowski, który pracuje jako kapelan w Szpitalu Bródnowskim.

Podkreślił, że modlitwa za abp. Hosera to również wyraz wdzięczności za jego życzliwość i troskę o całe środowisko pracowników służby zdrowia. Po Eucharystii zaplanowana jest prelekcja poświęcona postaci bł. ks. Jerzego Popiełuszki jako przewodnika duchowego medyków.

Natomiast w najbliższą niedzielę w katedrze warszawsko-praskiej w intencji abp. Hosera będą się modlili członkowie Ruchu Światło-Życie spotykający się na diecezjalnym dniu wspólnoty. W Niedzielę Chrztu Pańskiego przypada bowiem święto patronalne ruchu założonego przez Sł. Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Liturgii o godz. 15.00 będzie przewodniczył bp Marek Solarczyk.

- Jako ruch eklezjalny staramy się być wierni Kościołowi, odczytując znaki czasu. Nasłuchując zatem głosu tego, co Bóg mówi nam poprzez biskupów i wydarzenia. Na dziś odczytujemy, że najpilniejszą kwestią jest modlitwa za naszego ordynariusza, stąd w czasie naszego diecezjalnego spotkania w sposób szczególny będziemy polecać go Chrystusowi w czasie Eucharystii, w czasie której najmocniej możemy jednoczyć się z Bogiem - powiedział moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie, ks. Piotr Urbanowski. Niedzielna liturgia w katedrze warszawsko-praskiej zgromadzi również członków wspólnoty „Jezus na Stadionie”.

W przyszłym tygodniu, 11 stycznia w intencji abp. Hosera będzie modliło się środowisko Diecezjalnego Duszpasterstwa Rodzin. – Tak jak arcybiskup dawał nam siebie przez te ostatnie lata poprzez zainteresowanie i poświęcony czas, tak dziś my chcemy być razem z nim w tym, co on przeżywa, wypraszając jednocześnie dla niego potrzebne łaski. Wierzymy, że jego biskupie zawołanie „Bóg jest większy” także w tej sytuacji okaże się prawdą – powiedział diecezjalny duszpasterz rodzin ks. Robert Wielądek. Spotkanie odbędzie się w auli kurialnej o godz. 18.00.

W opublikowanym w poniedziałek 2 stycznia komunikacie biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej Marek Solarczyk poinformował, że abp Henryk Hoser jest chory na malarię. Potwierdziły to badania przeprowadzone w szpitalu, w którym ordynariusz warszawsko-praski przebywa od 29 grudnia.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/