Warszawa-Praga: Orszak Trzech Króli

mag, Warszawa, 2017-01-06

Uroczystą mszą św. w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej na stołecznym Bródnie, zainaugurowano Orszak Trzech Króli w diecezji warszawsko-praskiej. W kolorowym pochodzie przy akompaniamencie muzyki i śpiewie kolęd ulicami dzielnicy przeszło ponad 3 tys. wiernych. W tym roku pochodowi towarzyszyło hasło: "Pokój i dobro".

W czasie liturgii ks. infułat Lucjan Święszkowski podkreślił, że Chrystus przyszedł do każdego człowieka.

- Jego narodzenie i ukazanie się światu pokazuje nam uniwersalizm dostępu do łaski a więc i do zbawienia. Mogą jej doświadczyć już nie tylko potomkowie Abrahama według krwi, ale wszyscy, którzy tak jak on zaufali Bogu i gotowi są na każdą ofiarę. Jedynym kryterium stała się zatem wiara - tłumaczył kaznodzieja.

Podkreślił, że wiara chrześcijanina jest wiarą w osobę Jezusa Chrystusa, który będąc Synem Bożym przyszedł na ten świat. Równy nam w człowieczeństwie, a nie wiarą księgi, a więc nie opiera się na rozważaniach, czy dyskusjach.

Zaznaczył, że chrześcijanin nie dzieli ludzi na swoich i obcych, na wiernych i niewiernych. Dla niego drugi człowiek jest przede wszystkim bratem - przypomniał kaznodzieja. Podkreślił jednocześnie, że sprawdzianem autentyczności wiary jest przykazanie miłości bliźniego. - Jeśli jesteśmy zdolni miłować naszych nieprzyjaciół wówczas jesteśmy zdolni miłować każdego człowieka.



Na zakończenie liturgii ks. infułat podziękował wiernym za modlitwę w intencji ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej, abp Henryka Hosera. Poinformował jednocześnie, że powoli wraca on do zdrowia.

Po liturgii ulicami warszawskiego Bródna przeszedł barwny Orszak Trzech Króli. Ok. 3 tys. wiernych w radosnej atmosferze udało się do parku Bródnowskiego, gdzie stała żywa stajenka, dając wyraz swojej wiary i kultywując staropolską tradycję kolędowania. Towarzyszyły im orszaki dziecięce – czerwony symbolizujący - Europę, niebieski - Afrykę i zielony - Azję, łącznie ponad 300 dzieci oraz 200 opiekunów. W czasie całej trasy prezentowano sceny biblijne.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/