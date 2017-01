Bp Solarczyk: ukazujmy światu Boga

mag, Warszawa, 2017-01-07

Naszym powołaniem jest ukazywanie światu Boga, który nieustanie żyje i działa - podkreślił bp Marek Solarczyk. W uroczystość Objawienie Pańskiego przewodniczył on liturgii w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana na stołecznej Pradze.

Przywołując w homilii postacie trzech mędrców bp Solarczyk zachęcał do poszukiwania Boga wbrew temu do czego przekonuje świat. - W naszym życiu jest wielu takich ludzi i takich sytuacji, które niczym biblijnych Herod odbierają nam nadzieję sprawiając, że przestajemy szukać tego co niesie prawdziwe szczęście, tłumacząc sobie, że jakiekolwiek wysiłki i tak nie mają sensu bo nie zmienią rzeczywistości. Tymczasem Bóg nieustannie stawia przed nami świadków wiary, którzy podobnie jak św. Paweł pokazują, że On żyje i działa, że obdarza nas swoim błogosławieństwem byśmy przyjmując je, zanieśli ten dar innym, by Jego chwała zajaśniała także w ich życiu - przekonywał bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej.

Zwrócił uwagę, że Bóg działa w życiu człowieka między innymi poprzez pragnienia, które w nim złożył. - Spójrzmy na nasze marzenia i tęsknoty oraz zaczerpnijmy z mądrości którą w sobie niesiemy, by odnowić nadzieję i żyć Bożym życiem. - Niech napis na drzwiach naszych domów przypomina nam by być znakiem Bożego Błogosławieństwa dla innych - zaapelował bp Solarczyk.

