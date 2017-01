Warszawa-Praga: oazowicze modlili się za arcybiskupa Hosera

mag, Warszawa, 2017-01-08

Do życia wiarą i dzielenia się nią z innymi zachęcał oazowiczów bp Marek Solarczyk. W przypadający w Niedzielę Chrztu Pańskiego Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie, przewodniczył on uroczystej Mszy św. w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika. W czasie liturgii, w której uczestniczyli także członkowie wspólnoty ‘Jezus na Stadionie’ modlono się o szybki powrót do zdrowia dla abp. Henryka Hosera.

Przywołując w homilii biblijny obraz ‘Drzewa Życia’ bp Solarczyk zwrócił uwagę, że poprzez sakrament Chrztu Świętego otrzymujemy od Boga pełnię Jego darów, a więc życie wieczne. – To już nie człowiek zrywa owoc, ale sam Jezus Chrystus w mocy Bożego Ducha ofiarowuje każdemu z nas tajemnicę Bożego życia, byśmy nieśli je w sobie, byśmy byli swoistą ‘pieśnią obietnicy’ dla tych którzy poszukują Boga, którzy walczą o nadzieję, którzy może nie rozumieją nas nie dlatego że mają złą wolę, ale dlatego że nikt im nie głosił Dobrej Nowiny, bo nie spotkali obok siebie świadków wiary – powiedział kaznodzieja.

Zachęcał jednocześnie członków ruchu do wdzięczności za dar wiary. – Uwielbiajmy Boga za to wszystko co już w nas dokonał, co nam objawił, przez co nas przeprowadził stawiając ludzi, wspólnotę, czy ofiarowując nam naszych patronów, których imiona nosimy – zaapelował bp pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej.

Przypomniał, że wiara domaga się odpowiedzi. - Usłyszmy na nowo w swoich sercach słowa, które towarzyszyły chwili, w której Chrystus zanurzał się w wodach Jordanu „Ten jest mój Syn umiłowany w którym mam upodobanie” - by przyjmując dar wiary dzielić się nią w codzienności z innymi – zachęcał bp Solarczyk.

Podziękował również za modlitwę w intencji abp. Henryka Hosera, pozdrawiając jednocześnie wszystkich od przebywającego w szpitalu ordynariusza.

Po Eucharystii w katedrze odbyła się adoracja z modlitwą uwielbienia dla członków wspólnoty Jezus na Stadionie, zaś w auli kurialnej świąteczne spotkanie dla członków Ruchu Światło-Życie, w trakcie którego przełamano się opłatkiem i złożono sobie życzenia.

