Ks. Przemysław Drąg: kontemplacja Bożej Miłości lekarstwem na kryzys współczesnej rodziny

mag, Warszawa, 2017-01-11

Kontemplacja Bożej Miłości jest lekarstwem na kryzys współczesnej rodziny - podkreślił dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin ks. Przemysław Drąg. W kaplicy kurialnej 11 stycznia odbyło się świąteczne spotkanie Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Warszawsko-Praskiej. W czasie liturgii modlono się o szybki powrót do zdrowia dla ordynariusza abp. Henryka Hosera.

– Dziękując Bogu za dar Jego osoby jako naszego Ojca chcemy jednocześnie prosić dla Niego o szybki powrót do pełni siły – powiedział diecezjalny Duszpasterz Rodzin ks. Robert Wielądek.

W homilii ks. Drąg podkreślił, że rodzina jest wspólnotą w której człowiek uświęca się ucząc się autentycznej miłości. – Bóg nieustannie rodzi się w sercach wielu małżeństw sakramentalnych które otwierają się na życie, które dzień po dniu służą sobie wzajemnie, które przebaczają sobie. Rodzi się by Jego Miłość była rozpoznawalna, by nikt nie czuł się samotny, wykluczony czy porzucony – przekonywał duchowny.

Zaapelował także do doradców życia rodzinnego by stawali się świadkami Bożej Miłości dla tych którzy do nich przychodzą. – Jesteśmy wezwani by wyjść do wszystkich biednych i ubogich – tych którzy mają rozbite, skłócone rodziny, dzieci które zostały opuszczone, które są uzależnione od alkoholu czy narkotyków. Mamy ofiarować im Ewangelię dotyku, bliskości i zainteresowania – powiedział kaznodzieja.

Jako źródło z którego należy czerpać siły ks. Drąg wskazał betlejemski żłóbek. - Kontemplacja Miłości Boga czyni nas silnymi by stawać się Jej świadkami – zaznaczył ks. Drąg.

Przywołując słowa papieża Franciszka z posynodalnej adhortacji Amoris Laetitia podkreślił, że parafia powinna być miejscem, gdzie duszpasterstwo rodzin jest zwykłą posługą. Przyznał, że to wyzwanie przekracza możliwości kapłanów, ponieważ jak stwierdził mają oni wiele różnych obowiązków i często ograniczony kontakt z małżeństwami. – Nasze rodziny powinny stać się pierwszymi którzy będą prowadzili na poziomie rodziny, parafii oraz diecezji szeroko rozumiane duszpasterstwo rodzin – oświadczył duchowny przypominając, że zadaniem ewangelizowanego jest stanie się ewangelizatorem. - Nie wolno nam zamknąć Bożej radości tylko dla siebie. Jezus pragnie byśmy zachwyt dla Jego Miłości zanieśli innym. Nasze spokojne, codzienne trwanie w miłości, budowanie relacji małżeńskich i rodzinnych ma siłę która może zmienić drugiego człowieka – przekonywał ks. Drąg.

Po liturgii złożono sobie świąteczne życzenia.

W diecezji warszawsko-praskiej jest ponad 60 doradców życia rodzinnego którzy angażują się głównie w kursy przedmałżeńskie, oraz piętnaście par małżeńskich formatorów, którzy prowadzą Parafialne Ośrodki Formacji Rodziny.

