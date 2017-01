Warszawa-Praga: finał diecezjalnego etapu Olimpiady Teologii Katolickiej

mag (KAI), Warszawa, 2017-01-12

Kacper Biegański z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie wygrał diecezjalny etap Olimpiady Teologii Katolickiej. Drugie miejsce ex aequo zajęli Krzysztof Mroczek z VIII LO im. Władysława IV i Michał Krynicki z LO im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Otwocku. Egzamin odbył się w budynku Wyższego Seminarium Duchownego na Tarchominie.

W zmaganiach uczestniczyło 40 licealistów. Tegoroczny temat olimpiady poświęcony był orędziu fatimskiemu. "Niech zdobyta w czasie przygotowań do egzaminu wiedza zaowocuje także w waszym prywatnym życiu, stając się ogromnym wsparciem na drodze wiary" – życzył młodzieży bp Marek Solarczyk.

"Na rozwiązanie testu uczniowie mieli 45 minut. Największym wzywaniem okazały się dla nich pytania otwarte" – zwrócił uwagę ks. Piotr Pierzchała z Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Warszawsko-Praskiej. Powiedział, że - podobnie jak w latach ubiegłych - poziom wiedzy młodych ludzi był wysoki.

Główną nagrodę dla zwycięzcy etapu diecezjalnego olimpiady ufundował w tym roku abp Henryk Hoser. Drugą nagrodę ufundowało Radio Warszawa i bp Marek Solarczyk, zaś dla zdobywców miejsca trzeciego nagrody przygotował kanclerz kurii ks. Dariusz Szczepaniuk.

Finał ogólnopolski odbędzie się w tym roku w dniach 23-25 marca.

