Bp Solarczyk do studentów: Dla Boga każdy z was jest wyjątkowy

mag, Warszawa, 2017-01-13

Nie pozwolili odebrać sobie tego co stanowi o wartości i sensie życia. Dla Boga każdy z was jest wyjątkowy - podkreślił bp Marek Solarczyk. W ramach cyklu spotkań Studenckie Praskie Czwartki zatytułowanego „Miłość uskrzydla” biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej spotkał się z młodzieżą akademicką. Spotkanie odbyło się w Bursie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, przy konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na stołecznym Kamionku.

Przywołując w homilii postać Dobrego Pasterza bp Solarczyk przekonywał, że Bóg nieustannie troszczy się o każdego człowieka. - To co spotka nas w życiu może być odbierane i przyjmowane na różne sposoby ale jedno jest pewne Bóg zawsze jest z nami, a skoro Chrystus to również Jego moc, Jego błogosławieństwo i Jego łaska. Obyśmy potrafili obronić w sobie taką wrażliwość i przyjąć dar bliskości Boga jako coś co będzie podtrzymaniem czy rozwinięciem naszej radości, zachwytu, bądź źródłem nadziei i siły kiedy będzie trudniej – powiedział bp Solarczyk.

Zwrócił uwagę, że w sytuacji drogi wiary nie ma szablonów. – Nigdy nie będzie takich samych momentów, tak jak i my nie jesteśmy tacy sami dla Pana Boga. W związku tym doceńmy każdą chwilę naszego życia bo w niej towarzyszy nam Jezus Chrystusa – zachęcał kaznodzieja.

Duchowny zachęcał również młodzież by na miarę swoich możliwości podjęła misję pasterza wobec innych tam gdzie Bóg ich stawia. - To co czynimy i kim jesteśmy może być dla jednych światłem które pomoże wyjść z pewnej ciemności zabłąkania, dla innych może być lekarstwem dla ich duszy odnawiającym nadzieję i sens życia, czy po prostu wspólnotą radości z tego, że na drodze życia nie są sami bo obok są ludzie, którzy myślą, wierzą, mówią i mają takie same pragnienia – powiedział biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej.

Po liturgii odbyło się spotkanie zatytułowane Radość Życia. Dzieląc się swoim osobistym doświadczeniem bp Solarczyk zachęcał młodych, by nie pozwolili sobie odebrać tego co stanowi o wartości i sensie ich życia.

