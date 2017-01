Warszawa: wkrótce łaźnia mobilna dla bezdomnych

mag, Warszawa, 2017-01-16

Pod koniec stycznia w stolicy pojawi się łaźnia mobilna dla bezdomnych. Będzie składać się z modułów - toalety, łazienki z prysznicem i przebieralni oraz punktu fryzjerskiego i medycznego. To wspólny projekt Miasta Stołecznego Warszawy i Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.

– W ten sposób chcieliśmy wyjść naprzeciw pojawiającym się potrzebom – powiedział KAI dyrektor diecezjalnej Caritas ks. Kamil Chojnacki.

Łaźnie mobilne będą usytuowane w trzech miejscach stolicy. – Z uwagi na pilotażowy charakter przedsięwzięcia, obecnie znamy jedynie pierwszą lokalizację: będzie to samo centrum stolicy, przy ulicy Emilii Plater. Kolejna na pewno znajdzie się po prawej stronie Wisły, choć nie wiadomo jeszcze gdzie dokładnie – mówi ks. Chojnacki.

Punkt będzie miał charakter modułu składającego się z kontenerów w których będzie wydzielone miejsce na toaletę, łazienkę z prysznicem, przebieralnię oraz punkt fryzjerski i punkt medyczny. – Podstawowe czynności medyczne, a więc między innymi zmiany opatrunków będzie udzielała jedna z sióstr zakonnych ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo, która jest pielęgniarką – zapowiada dyrektor diecezjalnej Caritas.

W związku z planowanym otwarciem łaźni, w kilku parafiach diecezji warszawsko-praskiej zorganizowano zbiórkę, dzięki której udało się zebrać odpowiednią ilość ręczników, mydła i innych środków higieny. – W zależności od liczby chętnych do skorzystania z łaźni, będziemy zwracać się do wiernych z prośbą o dalsze wsparcie – informuje ks. Chojnacki.

Jeśli chodzi o bardziej wyspecjalizowane produkty takie jak maści na świerzb, środki na wszy, materiały opatrunkowe i dezynfekujące to diecezjalna Caritas liczy na hurtownie farmaceutyczne i producentów danych preparatów. W łaźniach bezdomni będą mogli również wymienić ubranie na czyste.

Punkty będą czynne siedem dni w tygodniu z wyłączeniem świąt państwowych, w dwóch turach przed południowych i popołudniowych po dwie-trzy godziny w ciągu dnia.

