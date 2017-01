Bp Solarczyk: przyjmując drugiego człowieka, przyjmujemy obecnego w nim Boga

mag, Mińsk Mazowiecki, 2017-01-21

Przyjmując drugiego człowieka przyjmujemy obecnego w nim Boga – podkreślił bp Marek Solarczyk. W parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim odbyło się świąteczne spotkanie Parafialnych Zespołów Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Zjazd zainaugurowała uroczysta Msza św., na zakończenie której w uhonorowano najbardziej zasłużonych wolontariuszy.

W homilii bp Solarczyk wyraził wdzięczność członkom PZC za ich oddaną służbę najbardziej potrzebującym poprzez co przypominają im o ludzkiej godności. – Jesteście tymi którzy potrafią obronić w sobie wrażliwość serca i pokorę wiary, które pozwalają wam przyjąć z serdecznością drugiego człowieka z całym bogactwem, które w sobie niesie, a które często związane jest z bardzo skomplikowaną historią jego życia. Przyjmując jednocześnie innych bez oceniania ich czy odrzucania stajecie się zwiastunami orędzie, które utwierdza i umacnia w człowieku potrzebującym jego godność, albo wręcz przypomina mu, że niesie ją w sobie bez względu jak jest traktowany przez innych, czy jak siebie postrzega – powiedział biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej.

Przypomniał, że każdy człowieka, nawet ten najbardziej zagubiony, jest świątynią Ducha Świętego. - Dotykając ludzkiego życia dotykamy jednocześnie tajemnicy obecnego w nim Boga, który towarzyszy człowiekowi prowadząc go i wspierając na ścieżkach jego codziennego życia – zwrócił uwagę bp Solarczyk.

Przyznał, że posługa wolontariuszy bywa niekiedy trudna i męcząca. – Dziękujemy, że pomimo osobistych trosk niesiecie na swoich ramionach tych, którzy do was przychodzą prosząc o pomoc – powiedział duchowny.

Na zakończenie liturgii wręczono dyplomy najbardziej zasłużonym osobom. W gronie tym znaleźli się: Katarzyna Aleksiejuk, Artur Kołaczek, Wanda Wasilonek oraz Monika Woźniak. - Wasze oddanie w sposób namacalny pokazuje, że Kościół oparty jest na miłości, która jednoczy we wspólnotę ludzi, którzy nie są obojętni na los drugiego człowieka - powiedział dyrektor diecezjalnej Caritas ks. Kamil Chojnacki.

Jak podkreślali sami wolontariusze, poprzez pomoc innym spłacają dług wdzięczności wobec tych, którzy do nich wyciągnęli dłoń, kiedy byli w potrzebie. Dodali, że dzielenie się z innymi swoim czasem, zdolnościami, czy pomocą materialną zawsze wnosi w życie człowieka autentyczną radość i Boże błogosławieństwo. – Jak nie cieszyć się, kiedy dzięki naszemu wsparciu samotna matka z małymi dziećmi ma gdzie mieszkać i pracować dzięki czemu może normalnie, godnie funkcjonować – wyznała pani Danuta z parafii Matki Bożej Królowej Polski w Aninie.

W ciągu roku członkowie PZC angażują się w rozdawanie żywność w ramach programu PEAD, przygotowują paczki świąteczne, opał na zimę, odwiedzają chorych, starszych czy osoby niepełnosprawne. Wielu z nich wrażliwości na ludzką biedę uczyli się od najmłodszych lat od swoich najbliższych. – Po śmierci mojej mamy, która działał w PZC postanowiłam kontynuować jej misję – wyznała pani Elżbieta z Mińska Mazowieckiego.

Świąteczny zjazd zwieńczyła agapa, w trakcie której składano sobie życzenia.

Na terenie diecezji warszawsko-praskiej jest ponad 120 Parafialnych Zespołów Caritas.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/