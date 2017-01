Bp Solarczyk: uczeń Chrystusa powinien być światłem tego świata

mag, Warszawa, 2017-01-22

Uczeń Chrystusa powinien być światłem tego świata - podkreślił bp Marek Solarczyk. W czasie uroczystej Mszy św. biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej wprowadził relikwie św. Rity z Cascii do kościoła Świętego Ojca Pio na stołecznym Gocławiu.

W homilii bp Solarczyk przypomniał, że poprzez sakrament chrztu świętego człowiek nosi w sobie Boże życie. – Podobnie jak mieszkańcy ówczesnej Galilei żyjemy dziś pośród różnych kultur, ideologii i propozycji wartości. Jakże ważne, by stając wobec wyzwań, które niesie życie i otoczenie, umieć docenić obecności Boga, którą niesiemy w swoim wnętrzu i która kształtowało od pokoleń polskie rodziny, a która jest największym bogactwem wpisanym we wspólnotę Kościoła – powiedział kaznodzieja.

Przywołując słowa Chrystusa, że „Nie po to zapala się światło i stawia na świeczniku by zaraz przykryć je korcem” bp Solarczyk przypomniał o odpowiedzialności za dar wiary. - Poprzez sakrament chrztu świętego staliśmy się umiłowanymi dziećmi samego Boga. Jakże ważne byśmy potrafili to z dumą przywołać i dzielić się tym darem z innymi – powiedział duchowny.

Zachęcił jednocześnie do refleksji. – Zobacz, kto jest twoim panem, kto jest twoim Oblubieńcem? On przyprowadzi ci różnych ludzi: co im ofiarujesz? Jakie światło będzie jaśniało w twoim życiu? Jakim światłem oświecisz drogę ich życia? Czy będzie to światło pełne pokoju, nadziei i ufności, czy raczej będzie to mrok, który wprowadzi zagubienie czy wręcz zamieszanie i niepewność, co dalej?

Jako przykład świadka wiary bp Solarczyk wskazał św. Ritę z Cascii. – Jeśli podobnie jak ona zawierzymy Bogu budujmy na Jego prawdzie, Jego życiu i Jego łasce wówczas nigdy się nie zawiedziemy. One bowiem zawsze wnoszą w ludzkie życie ład i harmonię – przekonywał biskup pomocniczy warszawsko-praski. Zachęcił też, by za wstawiennictwem św. Rity przyzywać Bożej obecności i Bożej mocy w swoim osobistym życiu.

