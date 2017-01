Centralne nabożeństwo Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan

Tylko Krzyż Jezusa Chrystusa może zburzyć dzielący nas mur wrogości i podziałów – powiedział zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, bp Jerzy Samiec. Centralne nabożeństwo ekumeniczne Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan odbyło się w niedzielę w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie.

Uroczystym nieszporom przewodniczył biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej bp Marek Solarczyk.

Nawiązując w kazaniu do hasła tegorocznej modlitwy „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas”, biskup Jerzy Samiec zachęcał, by zamiast budować mury oddzielające jednych od drugich zacząć je burzyć poprzez wspólne wpatrywanie się w Jezusa Chrystusa.

- Syn Boży, jak pisze św. Paweł Apostoł, jest wszystkim we wszystkich. Nie ma zatem już Greka, Rzymianina i Żyda, obrzezanego i nieobrzezanego, mężczyzny i kobiety. Nie powinniśmy więc koncentrować się na działaniach ekumenicznych, ale raczej na Krzyżu Jezusa Chrystusa, który jest symbolem zbawienia i łaski, przebaczenia i pokoju, bezpieczeństwa i pojednania – powiedział ewangelicki duchowny.

Zwrócił uwagę, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu nie tylko za jedno wyznanie czy jeden Kościół, ale za wszystkich, niezależnie od tego skąd są, a nawet i za tych, którzy nie przynależą do żadnego z Kościołów.

Luterański duchowny podkreślił, że zburzenie murów oznacza gotowość na zmiany, na poznawanie innych. - "Postawa otwartości jest wzbogacająca, ponieważ człowiek zawsze ma się czego nauczyć od innych, od tych drugich, których nie zna" – przekonywał.

Nawiązując do listów św. Jana Apostoła przypomniał również, że nie można kochać Boga, jeśli odrzuca się bliźniego. "Prawdziwa miłość do Boga objawia się w bezwarunkowej miłości do drugiego człowieka, bez względu na to, kim on jest i jaki ma światopogląd" – podkreślił prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. I zaapelował: "Budujmy mosty poprzez miłość Jezusa Chrystusa".

Na zakończenie przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. ekumenizmu, bp Krzysztof Nitkiewicz podziękował wszystkim za wspólną modlitwę. Podkreślił, że jest ona kluczem do budowania wspólnoty opartej na jedności. "Musimy być razem w imię Chrystusa, tak jak w imię Trójcy Przenajświętszej zostaliśmy ochrzczeni" – podsumował.

Zebrane podczas Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan ofiary zostaną w tym roku przekazane na pomoc migrantom.

Rozpoczęty 18 stycznia Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przebiega po hasłem "Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas" (por. 2 Kor 5,14–20).

W całej Polsce chrześcijanie różnych wyznań odwiedzają świątynie bratnich Kościołów, by wspólnie modlić się o pełną i widzialną jedność chrześcijan.

W ramach Tygodnia niektóre Kościoły, diecezje czy miasta organizują jedno nabożeństwo, inne spotykają się każdego dnia. Jeszcze inne spośród tych ośmiu nabożeństw wybierają jedno, któremu nadają charakter obchodów centralnych, najczęściej w niedzielę.

Zgodnie z tradycją, podczas Tygodnia Ekumenicznego na nabożeństwa organizowane w świątyniach różnych wyznań, zapraszani są przedstawiciele bratnich Kościołów. Zwyczajem przyjętym w Polsce na nabożeństwach ekumenicznych, jest gościnna wymiana kaznodziejów.

