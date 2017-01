Warszawa: nabożeństwa ekumeniczne w prawosławnej katedrze św. Marii Magdaleny

mag, tk, Warszawa, 2017-01-24

W prawosławnej katedrze św. Marii Magdaleny na warszawskiej Pradze odbyło się nabożeństwo ekumeniczne. W czasie modlitwy w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego abp Sawa wyraził nadzieję, że wspólna liturgia przyczyni się do budowania jedności Chrystusowego Kościoła.

- Nasze wieczorne spotkanie jest małym kamykiem we wspólnej powszechnej modlitwie, która w tych dniach odbywa się w wielu świątyniach na świecie - powiedział.

Z kolei biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej, bp Marek Solarczyk, zwrócił uwagę, że jedność jest darem Ducha Świętego. - Stając razem staramy się przywoływać mocy Bożego Ducha. Niech ona wspiera nas, byśmy zarówno dla siebie nawzajem, jak i dla całego świata byli świadkami Jezusa Chrystusa - powiedział biskup.

Nawiązując do nauki ojców Kościoła, ks. Adam Magruk z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego podkreślił w kazaniu, że drogą ku prawdziwej jedności Kościoła jest miłość.

Za św. Markiem Efeskim podkreślił, że nie ma niczego świętego pomiędzy prawdą a kłamstwem. - Tak jak ten, kto znajduje się poza światłem siłą rzeczy będzie przebywał w mroku, tak też każdy odstępujący od prawdy podlega kłamstwu. Z kolei każde kłamstwo w kwestiach wiary równa się herezji - stwierdził prawosławny kaznodzieja.

Uroczystości uświetnił prawosławny chór katedralny.



Rozpoczęty 18 stycznia Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przebiega pod hasłem "Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas" (por. 2 Kor 5,14–20).

W całej Polsce chrześcijanie różnych wyznań odwiedzają świątynie bratnich Kościołów, by wspólnie modlić się o pełną i widzialną jedność chrześcijan. Zgodnie z tradycją, podczas Tygodnia Ekumenicznego na nabożeństwa organizowane w świątyniach różnych wyznań, zapraszani są przedstawiciele bratnich Kościołów.

W ramach Tygodnia niektóre Kościoły, diecezje czy miasta organizują jedno nabożeństwo, inne spotykają się każdego dnia. Jeszcze inne spośród tych ośmiu nabożeństw wybierają jedno, któremu nadają charakter obchodów centralnych, najczęściej w niedzielę.

Zgodnie z tradycją, podczas Tygodnia Ekumenicznego na nabożeństwa organizowane w świątyniach różnych wyznań, zapraszani są przedstawiciele bratnich Kościołów. Zwyczajem przyjętym w Polsce na nabożeństwach ekumenicznych jest gościnna wymiana kaznodziejów.

