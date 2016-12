Bp Wiesław Mering złożył świąteczne życzenia diecezjanom

ks. an, Włocławek, 2016-12-24

„Tegoroczne Boże Narodzenie zostaje wpisane w trzy fakty wypełniające mijający rok: najpierw tym, co działo się w diecezji i w Polsce podczas Światowych Dni Młodzieży; potem świętowaniem Jubileuszu Chrztu Polski i Rokiem Świętym Miłosierdzia; a wreszcie Aktem Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana” – przypomina bp Wiesław Mering w życzeniach do diecezjan.

Stwierdza, że dotyczyły one tego, co dla chrześcijanina najważniejsze: „serc wypełnionych wiarą, woli trwania i zbliżania się do Chrystusa, naszych decyzji o zmianie życia, tak, by stało się ono jeszcze bardziej przekonującym świadectwem świadomie budowanej przyjaźni z Bogiem”.

Bp Mering zaznacza, że „rodzący się w Betlejem Chrystus, Zbawiciel, nasz Król – na każdego człowieka patrzy z nadzieją, gotów do pomocy w nawiązywaniu przyjaźni z Panem”. W tym upatruje sens Bożego Narodzenia stojący w kontraście do wielu nurtów współczesnej kultury. Z tym wiążą się życzenia: „są zachętą do podjęcia kolejnej próby odkrycia głębi Betlejem i wartości więzów z Bogiem! Wspólne uczestnictwo rodziny we Mszy św., (…) obrzęd dzielenia się opłatkiem, lektura Pisma św., śpiew naszych pięknych polskich kolęd, serdeczność życzeń (…) pomogą nam znaleźć sens i aktualność Bożego Narodzenia dzisiaj!”

Bp Mering kończy życzenia słowami: „Niech nam pomoże w tym (…) wiara w sercu, dzięki której powitamy raz jeszcze – z czcią i wiarą – Rodzącego się Króla, przychodzącego do swoich! (por. J 1,11)”.

Życzenia zostaną odczytane w kościołach diecezji podczas Pasterski i wszystkich Mszy w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia.

