Bp Mering w Grzegorzewie: W oczach Boga rodzina jest cenna

ks.an, Grzegorzew, 2016-12-31

W oczach Boga rodzina jest cenna, bo wybrał ją jako miejsce przyjścia Jezusa na świat – powiedział włocławski biskup Wiesław Mering w Grzegorzewie, w święto Świętej Rodziny. Pasterz diecezji sprawował Mszę św. z okazji 780-lecia miejscowości.

O kształtowaniu życia rodzinnego na wzór Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa oraz o potrzebie troski o środowisko rozwoju rodziny, jakim jest mała i wielka ojczyzna mówił podczas Eucharystii 30 grudnia bp Mering.

W wygłoszonej homilii duchowny podkreślił, że „Bóg wybrał dla swojego Syna Jezusa, rodzinę jako miejsce Jego przyjścia na świat. Tak cenna jest w oczach Boga ludzka rodzina. Bóg tak ceni rodzinę i wartości, które rodzina ma przekazywać, w które ma wyposażać człowieka, że także swojego Syna posłał na ziemię właśnie w rodzinie”. Jak zaznaczył kaznodzieja, była to rodzina najświętsza, dlatego że jej punktem centralnym był Chrystus.

Bp Mering odwołał się także do tekstu z Godziny Czytań na święto Świętej Rodziny, czyli przemówienia papieża Pawła VI wygłoszonego w Nazarecie w 1964 roku. Biskup Włocławski przypomniał, że pośród wartości, które decydują o udanym, szczęśliwym, godnym naśladowania życiu rodziny, papież Paweł VI na pierwszym miejscu wskazał modlitwę. „Prawdziwa modlitwa jest wsłuchaniem się w słowo, które kieruje do nas Bóg. To jest istota modlitwy, że się nastawiam, otwieram i przyjmuję w siebie słowo, które kieruje do mnie Pan” – wyjaśniał kaznodzieja, stawiając przy tym pytanie: „Czy w rodzinach pojawia się Bóg? Czy umiem się modlić, czy mam czas, czy czuję potrzebę serca, by otwierać się na słowo, jakie Bóg do mnie kieruje?”. Wyjaśnił, że ponieważ modlitwa jest przede wszystkim słuchaniem, „wymaga wysiłku, trudu, refleksji, która ma naszą życiową sytuację zmienić”.

Drugą wartością wypełniającą życie Świętej Rodziny, a przypomnianą w homilii była praca. „Czy praca kojarzy się z czynnością sakralną, czy widzimy ją w pewnej relacji do Pana Boga?” – pytał hierarcha. Wyjaśniał, że gdy rozumiemy naszą pracę jako współpracę z samym Bogiem, możemy przyczynić się dzięki niej do poszerzenia sprawiedliwości społecznej i do naszego szczęścia.

W homilii nie mogło zabraknąć nawiązania do obchodzonej 780. rocznicy Grzegorzewa. „Wspominamy początek naszej małej ojczyzny – mówił bp Mering – odnosimy się do historii, która zapisana została wiarą przodków, naszą religią, kulturą. To jest ogromna sprawa, żeby z małej ojczyzny człowiek był dumny, żeby znał jej historię”.

Nie brakło też odniesień do obecnej, trudnej sytuacji panującej w Polsce: „Próbujmy bronić swoich serc i umysłów przed narzucaniem myślenia drugiemu człowiekowi. To też ściśle łączy się z rodziną. Mówią mi, że myślenie ideologizujące potrafi podzielić nawet nasze rodziny, że także w rodzinach ludzie nie umieją znaleźć wspólnej płaszczyzny. Co jest tą wspólną płaszczyzną, która powinna Polaków jednoczyć? Praca dla dobra Polski.” - podkreślił kaznodzieja.

Kończąc swoje rozważanie bp Mering postawił pytanie: „Kiedy ta praca dla ojczyzny małej czy dużej może się udać? – tylko wtedy, kiedy jej fundamentem będzie Chrystus”.

Po liturgii wykonawcy, tworzący wielopokoleniowe zespoły – od pierwszoklasistów po seniorów – wystąpili w koncercie pieśni nawiązujących do tytułów spotkania: kultury i tradycji Grzegorzewa, wychowania patriotycznego, 1050. rocznicy chrztu Polski i oktawy Bożego Narodzenia.

Organizatorami wydarzenia byli wójt gminy Grzegorzew Bożena Dominiak i proboszcz parafii ks. Krzysztof Pietryga.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/