Włocławek: po raz szósty przeszedł Orszak Trzech Króli

ks.an, Włocławek, 2017-01-07

„Pokój i dobro” – pod takim hasłem po raz szósty we Włocławku odbył się Orszak Trzech Króli. Blisko 1300 osób, w tym rodziny, uczniowie szkół, nauczyciele, mieszkańcy miasta, władze samorządowe i duszpasterze wspólnie wyruszyli sprzed Urzędu Miasta i przemaszerowali ulicami Włocławka, zdążając do bazyliki katedralnej. Tam Mszy świętej w uroczystość Objawienia Pańskiego przewodniczył bp Wiesław Mering.

Orszak wymaszerował sprzed Urzędu Miasta i przeszedł ulicami: Zduńską, Plac Wolności, 3 Maja, Cyganka. W program zaangażowali się uczniowie Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Długosza we Włocławku oraz szkół katolickich w Modzerowie i Warząchewce. Przed Urzędem Miasta uczniowie z Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Długosza odczytali fragment z Ewangelii według św. Mateusza, obrazujący uroczystość Objawienia Pańskiego. Następnie wszyscy zebrani udali się w drogę do katedry.

W postaci Trzech Króli wcielili się: Prezydent Włocławka Marek Wojtkowski, Przewodniczący Rady Miasta Włocławek Jarosław Chmielewski oraz Wicestarosta Powiatu Włocławskiego Marek Jaskulski.

Przed katedrą uczestników Orszaku powitał biskup włocławski Wiesław Mering. Następnie uczniowie szkół katolickich w Modzerowie i Warząchewce przedstawili scenkę obrazująca hołd Trzech Mędrców, jaki złożyli Chrystusowi. Po jej zakończeniu wszyscy zebrani udali się do katedry, aby uczestniczyć w Eucharystii, której przewodniczył bp Mering.

Homilię wygłosił ks. prał. Stanisław Deręgowski. Wskazał w niej, że życie chrześcijanina jest drogą, która zmierza do Chrystusa – Światłości świata. Boże Narodzenie dokonuje się każdego dnia na ołtarzach świata. „Możemy spotkać się z Nowonarodzonym Dzieciątkiem Jezus w uśmiechu, pomocy, wyciągniętej dłoni ku bliźniemu” – powiedział ks. Deręgowski.

Kaznodzieja zaznaczył, że tak jak Mędrcy ze Wschodu wpatrywali się w betlejemską gwiazdę, „tak obecnie musimy wpatrywać się w oblicze Chrystusa”. Przypomniał, że tajemnica wcielenia nierozerwalnie wiąże się z tajemnicą odkupienia.

W uroczystość Objawienia Pańskiego 17 rocznicę święceń biskupich obchodził ks. bp Stanisław Gębicki. Bożego błogosławieństwa w służbie Kościołowi włocławskiemu życzył jubilatowi pasterz diecezji, dziękując za trud posługi biskupa pomocniczego diecezji włocławskiej.

Bp Wiesław Mering dokonał poświęcenia kredy oraz kadzidła. Po udzieleniu uroczystego błogosławieństwa nastąpiła modlitwa w intencji Ojczyzny, o pokój i zgodę dla naszego kraju. Uroczystości śpiewem towarzyszył chór klerycki wraz ze scholą katedralną.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/