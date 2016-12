Abp Kupny: zatroszczmy się o pokój

xrk, Wrocław, 2016-12-22

Do parafii archidiecezji wrocławskiej zostało dziś skierowane słowo abp. Józefa Kupnego, które ma zostać odczytane we wszystkich kościołach w Uroczystość Bożego Narodzenia. Hierarcha wzywa w nim m.in. do modlitwy o pokój w Ojczyźnie.

Składając życzenia świąteczne wiernym z archidiecezji, metropolita wrocławski podkreśla, że każdego roku przywołujemy słowa wypowiedziane przez aniołów zwiastujących narodzenie Jezusa. Przypominamy wtedy sobie, że pokój jest ofiarowany ludziom „dobrej woli”. – Tego daru nie otrzymuje się raz na zawsze. Trzeba o niego się modlić oraz nieustannie się na niego otwierać – zaznacza abp Kupny.

Metropolita prosi przy tym o modlitwę, by Polacy zawsze byli „ludźmi dobrej woli”, otwartymi na dary, jakie przynosi Jezus. – Zatroszczmy się, szczególnie w tym okresie, na tyle na ile jesteśmy w stanie, o pokój: w naszych sercach, rodzinach, naszych wspólnotach i parafiach oraz w całej naszej Ojczyźnie – dodaje hierarcha.

