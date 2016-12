Abp Kupny: „domknijmy” pewne sprawy jeszcze w starym roku

xrk, Wrocław, 2016-12-30

- Zanim uczynimy postanowienia na Nowy Rok, lepiej domknąć pewne sprawy w tym roku. To dobra okazja, by podać sobie ręce i rozpocząć dialog – napisał dziś rano na Twitterze metropolita wrocławski.

W rozmowie z KAI abp Józef Kupny odniósł się do promowanych w mediach tzw. „noworocznych postanowień”: - Jakkolwiek dla człowieka wierzącego zdecydowanie lepszą okazją do podejmowania tego typu decyzji są okresy Adwentu lub Wielkiego Postu, w tym czasie bowiem dominuje motywacja religijna, to jednak zawsze jest dobry dzień, by wyznaczać sobie pewne cele i od siebie wymagać – mówi hierarcha.

Zauważa przy tym, że ostatni dzień starego roku również można potraktować jako moment sprzyjający „domknięciu pewnych spraw”. – Dobrze jest nie pozostawiać sytuacji bez wyjaśnienia i dzięki temu wkroczyć w Nowy Rok Pański z czystym sumieniem – podkreśla abp Kupny.

Na pytanie czy jego wpis na Twitterze odnosi się do sytuacji politycznej w naszym kraju, Ksiądz Arcybiskup odpowiada: – Kościół nie dzieli nauczania na skierowane do polityków i pozostałej części społeczeństwa. Wezwania do miłości bliźniego, przebaczenia i pojednania, podania sobie ręki i rozpoczęcia dialogu z kimś, z kim może długo już nie rozmawialiśmy, dotyczą tak naszych rodzin, wspólnot parafialnych, jak i szerszych społeczności.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/