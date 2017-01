Abp Kupny przed Orszakiem Trzech Króli: wychodzimy na ulice jako wspólnota

xrk, Wrocław, 2017-01-04

Bóg przyjmujący ludzką naturę przypomina wszystkim, że są dziećmi jednego Ojca, co czyni ludzi braćmi i siostrami. Widać to, gdy jako wspólnota wychodzimy na ulice, by dzielić się radością, że Bóg stał się jednym z nas - napisał w liście do uczestników Orszaku Trzech Króli, który w najbliższy piątek o 12.30 wyruszy sprzed wrocławskiej katedry abp Józef Kupny.

Hierarcha w swoim przesłaniu zwraca uwagę, że Bóg przyjmujący ludzką naturę przypomina wszystkim, iż są dziećmi Jednego Ojca, co czyni ludzi braćmi i siostrami. - Widać to, kiedy jako wspólnota wychodzimy na ulice naszych miast, by dzielić się z całym światem radością płynącą z tego, że Bóg stał się jednym z nas – zaznaczył metropolita.

Arcybiskup podkreślił, że tegoroczny orszak wpisuje się w hasło roku duszpasterskiego „Idźcie i głoście”. - To słowa samego Jezusa, który przestrzegał swoich uczniów przez popadaniem w marazm i zniechęcenie, a zachęcał do bycia ciągle w drodze i dzielenia się swoją wiarą z innymi – tłumaczy abp Kupny.

Hierarcha zaapelował: „Potraktujmy nasze uczestnictwo w takich pięknych jasełkach – jakimi niewątpliwie jest Orszak Trzech Króli – jako wprowadzanie w czyn słów Zbawiciela. Wychodzimy, by ogłaszać wszystkim, że Jezus jest naszym Panem!”.

W archidiecezji wrocławskiej 6 stycznia Orszaki przejdą ulicami 22 miejscowości. Poza stolicą Dolnego Śląska będzie można przyłączyć się do nich m.in. w Oleśnicy, Ziębicach, Miliczu, Trzebnicy, Oławie i Namysłowie. W tym roku uliczne jasełka organizują także mniejsze wspólnoty, jak np. Mrozów, Marcinkowice, czy licząca ok. 200 mieszkańców wieś Brodno.

