Wrocław: nie słabnie zainteresowanie profilem abp. Kupnego na Twitterze

xrk, Wrocław, 2017-01-06

„Aby wskazać na Jezusa obecnego w świecie, trzeba Go najpierw poznać i żyć Nim każdego dnia. Nie ma jednak innej drogi bycia chrześcijaninem.” – tak brzmiał jeden z pierwszych w Nowym Roku wpis metropolity wrocławskiego na portalu społecznościowym Twitter. Liczba osób obserwujących konto abp. Józefa Kupnego przekroczyła już 3,5 tys. Oznacza to, że w ciągu roku przybyło księdzu arcybiskupowi tysiąc nowych czytelników.

Nie trzeba nikogo dziś przekonywać, że internet stał się kolejnym kontynentem, na którym nie może zabraknąć obecności głosicieli słowa Bożego. Duchowni, podejmując to wyzwanie działają na portalach społecznościowych, a ich parafie oraz diecezje posiadają własne strony internetowe. Abp Józef Kupny dołączył do osób tweetujących na początku Wielkiego Postu 2014 r. Od tego czasu metropolita wrocławski opublikował 1505 wpisów, które mają charakter refleksji nad Pismem Świętym, czytanym danego dnia podczas Eucharystii.

- Ksiądz arcybiskup często wspomina, że w czasie wizytacji oraz różnego rodzaju spotkań w parafiach, podchodzą do niego ludzie, dziękując za tę formę głoszenia Dobrej Nowiny – mówi ks. Rafał Kowalski, rzecznik metropolity wrocławskiego. Dodaje przy tym, iż hierarcha otrzymuje także sporo maili od osób obserwujących jego konto na Twitterze. - Pewnym zaskoczeniem był dla abp. Kupnego fakt, iż wśród tzw. "followersów" są nie tylko ludzie młodzi, ale także w podeszłym wieku, którzy - jak się okazuje - także doskonale radzą sobie w świecie cyfrowym.

Wśród osób czytających każdego dnia wpisy metropolity wrocławskiego są duchowni, politycy, publicyści, dziennikarze, przedstawiciele różnych zawodów i grup społecznych. Należy do nich jeden z najwybitniejszych intelektualistów Kościoła, wymieniany w gronie kandydatów na papieża po śmierci Jana Pawła II, metropolita Wiednia kard. Christoph Schönborn. Podczas swojej obecności na tym popularnym portalu społecznościowym abp Kupny był jednym z prowadzących pierwsze rekolekcje twitterowe przygotowujące do przeżycia Uroczystości Bożego Ciała.

