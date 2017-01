Wrocław: abp Kupny spotkał się z parlamentarzystami

xrk, Wrocław, 2017-01-21

Reprezentujący w parlamencie Dolny Śląsk posłowie i senatorowie z różnych opcji politycznych przybyli dziś na tradycyjne noworoczne spotkanie z metropolitą wrocławskim. Tym razem abp Józef Kupny zaprosił polityków do sali Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Witając gości hierarcha zaapelował o to, by dobro Dolnego Śląska zawsze jednoczyło obecnych na spotkaniach z nim parlamentarzystów. Podziękował także za wszelką pomoc przy organizacji Światowych Dni Młodzieży w archidiecezji wrocławskiej. Zwrócił przy tym uwagę na doskonałą współpracę Kościoła z władzami państwowymi i samorządowymi przede wszystkim w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa, przyjęcia i ugoszczenia 15 tys. młodych z całego świata, którzy wybrali stolicę Dolnego Śląska na miejsce przeżywania tygodnia poprzedzającego wydarzenia w Krakowie.

Abp Kupny opowiadał posłom i senatorom o założeniach trwającego w archidiecezji wrocławskiej Roku Jadwiżańskiego, związanego z 750. rocznicą kanonizacji św. Jadwigi. Podkreślił przy tym konieczność dostrzeżenia osób i organizacji, którzy w duchu księżnej z Trzebnicy podejmują działalność charytatywną na rzecz chorych, cierpiących, samotnych czy wykluczonych. - Możemy znaleźć dziesiątki, a może nawet setki takich ludzi, którym powinniśmy podziękować - mówił metropolita.

W dalszej części spotkania rozmawiano m.in. na temat konieczności podejmowania działań na rzecz wspierania polskich rodzin, a także promowania wśród ludzi młodych przywiązania do wartości chrześcijańskich. Zwrócono przy tym uwagę na duży odsetek rozpadających się małżeństw.

Na zakończenie abp Kupny życzył parlamentarzystom sił i światła Ducha Świętego w ich służbie. Przemawiając w imieniu polityków Kornel Morawiecki wyraził wdzięczność metropolicie wrocławskiemu za to, że od samego początku swojego pobytu na Dolnym Śląsku umiejętnie jednoczy i integruje różne środowiska.



W spotkaniu poza marszałkiem seniorem uczestniczyli posłowie i senatorowie: Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej oraz Koła Poselskiego "Europejscy demokraci".

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/