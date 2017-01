Wrocław: III Archidiecezjalne Rekolekcje Ewangelizacyjne

xrk, Wrocław, 2017-01-22

Wrocław jako "dolina suchych kości, które na głos proroka mogą ożyć" - to jeden z obrazów powracający podczas III Archidiecezjalnych Rekolekcji Ewangelizacyjnych, które odbyły się we wrocławskiej hali "Orbita". - Powinniśmy być prorokami w domu, w pracy, wszędzie, a chowamy się pod stół albo pod krzesło, jak komary - mówił rekolekcjonista o. Antonnello Cadeddu.

Misjonarz z Brazylii wielokrotnie przekonywał, że powołanie chrześcijanina absolutnie nie sprowadza się do siedzenia przed telewizorem. - Jesteś stworzony, by być prorokiem - podkreślał. Przywołał statystyki na temat osób regularnie uczestniczących w niedzielnych Mszach św. we wrocławskich parafiach oraz o ilości rozpadających się małżeństw. - Świątyniami stają się supermarkety. Ludzie nie chcą słuchać o św. Elżbiecie, ale o świętym Armanim albo Dolce Gabbana - mówił o. Cadeddu.

- Spójrz na tę dolinę - na Wrocław pełen suchych kości i prorokuj. Głoś, że Jezus żyje. Twoi przyjaciele mogą ożyć, mogą spotkać Jezusa przez ciebie, jeśli będziesz prorokował. Bóg w ciebie wierzy - apelował rekolekcjonista.

Uczestnicy rekolekcji adorowali Najświętszy Sakrament, przeżywali Godzinę Miłosierdzia, modlili się na różańcu, słuchali katechez oraz uczestniczyli w koncercie. Punktem centralnym jednak była Eucharystia, której przewodniczył abp Józef Kupny.

Hierarcha, wspominając wrocławskie wydarzenia związane ze Światowymi Dniami Młodzieży zauważył, że Polacy potrafią być spontaniczni, cieszyć się wiarą oraz być otwartymi na drugiego człowieka.

Dodał także, że rekolekcje w pewnym momencie dobiegną końca. - Będziemy musieli wyjść na rynek, na ulice naszego miasta żeby dawać świadectwo miłości do Jezusa - tłumaczył arcybiskup.

Na zakończenie wezwał: "Ładujmy nasze akumulatory, bo przyjdzie taki czas, że was zaproszę do tego i pójdę razem z wami! Pójdziemy ewangelizować".

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/