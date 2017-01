Abp Kupny: nie możemy pogodzić się z podziałem i oddaleniem Kościołów

xrk, Wrocław, 2017-01-23

Nabożeństwo w ewangelickim kościele Opatrzności Bożej rozpoczęło obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan we Wrocławiu. Słowo Boże podczas modlitwy wygłosił abp Józef Kupny. - Nie musimy się bać wspólnej modlitwy, wspólnego działania, okazywania sobie sympatii i życzliwości – powiedział hierarcha.

Metropolita wrocławski, przywołując obchodzony w tym roku jubileusz 500-lecia reformacji, zwrócił uwagę, że dla katolików i luteran jest on okazją do uznania wspólnie przebytej drogi, która – jak mówił – w ciągu minionych 50 lat ukształtowała się w dialogu ekumenicznym. - Nie możemy pogodzić się z podziałem i oddaleniem do jakiego doszło między nami – tłumaczył abp Kupny. – Mamy szansę to naprawić, przezwyciężając spory i nieporozumienia, które często uniemożliwiały nam wzajemne zrozumienie - dodał.

W dalszej części rozważania hierarcha, przywołując słowa św. Pawła, które są hasłem tegorocznych obchodów tygodnia ekumenicznego zauważył, że Bóg pojednał ludzkość ze sobą i że miłość Jezusa przynagla każdego, kto w Niego wierzy, by stawać się sługą pojednania. – Mamy być sługami pojednania, bo Chrystusowi zależało na tym, byśmy stanowili jedno – mówił abp Kupny.

Przypomniał również o męczennikach, którzy w imię wiary ponieśli śmierć. Jednym z nich był św. Maksymilian Kolbe, który – zdaniem pasterza Kościoła wrocławskiego – jest wzorem poświęcenia dla drugiego człowieka. – W jego czynach miłość okazała się potężniejsza od śmierci, odnosiła zwycięstwo tam, gdzie zdawała się triumfować nienawiść i pogarda człowieka – zauważył arcybiskup, dopowiadając, że tej miłości św. Maksymilian uczył się od Jezusa. – Z krzyża Chrystusa czerpał siłę do życia miłością i umierania dla miłości i z miłości - mówił.

Abp Kupny przypomniał także, że dialog ekumeniczny oraz jubileusz 500-lecia reformacji często są ukazywane jako zagrożenie dla tożsamości katolików. – Każdy z nas może być pewny, że w takich momentach Jezus mówi do nas: „Odwagi, ja jestem. Nie bójcie się” – podkreślił arcybiskup. Dodał, że nie musimy się bać wspólnej modlitwy, wspólnego działania, okazywania sobie sympatii i życzliwości, bo jest przy nas Chrystus.

Na zakończenie swojego rozważania metropolita wrocławski postawił pytanie, jak głosić Ewangelię na Dolnym Śląsku, by dotarła ona do współczesnego człowieka. – Wspólne świadectwo miłości ma olbrzymią moc. Starajmy się promieniować miłością na nasze otoczenie i na naszych bliźnich - powiedział.

W stolicy Dolnego Śląska w ramach obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbędzie się dziś o 18.00 panel dyskusyjny pt. „Mój bliźni”, w którą wezmą udział m.in. posłanka Alicja Chybicka, poseł Sławomir Piechota, przewodniczący wrocławskiego Związku Ukraińców w Polsce Igor Salamon i bp Ryszard Bogusz, prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

W kolejnych dniach nabożeństwa i modlitwy odbędą się w różnych kościołach na terenie Wrocławia. Ich zwieńczeniem będzie nabożeństwo w katedrze św. Jana Chrzciciela, które odbędzie się 29 stycznia. Słowo Boże wygłosi ks. Marcin Orawski z Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

