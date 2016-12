W Krakowie zainaugurowano jubileuszową Żywą Szopkę

luk / mz, Kraków, 2016-12-25

Fot. szopka.franciszkanska4.pl

Tłumy turystów mimo padającego deszczu i lekkiego mrozu wzięły udział w inauguracji tradycyjnej Żywej Szopki pod Oknem Papieskim. Krakowscy franciszkanie wydarzenie zorganizowali już po raz 25.

Tradycyjnie na scenie znalazła się Święta Rodzina z Dzieciątkiem oraz kolędujący muzycy, który rozgrzewali przybyłych skocznymi kolędami i zachętą do pokazywania śpiewanych pastorałek. Przybyli nie kryli, że warto było wyjść z domu i ucieszyć się wspólnie z innymi z narodzin Chrystusa.

"To ważne, że możemy się właśnie dzisiaj spotkać w większym gronie - wspólnie bawić się, pomodlić i przeżyć tą wielką tajemnicę Bożego Narodzenia. Jesteśmy pierwszy raz, ale jesteśmy bardzo zadowoleni. I nasze dzieci też - śpiewają, biegają, skaczą i radują z tego, że Bóg się narodził, więc jak najbardziej jestem za - jak najwięcej takich imprez" - powiedziała pani Sylwia z Krakowa.

Jak sama nazwa inicjatywy wskazuje na placu przed franciszkańskim klasztorem nie zabrakło też żywych zwierząt. Lamy, owce i osiołek trafiły tam dzięki uprzejmości Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego oraz Stacji Hodowli Owiec i Kóz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Z powodu przeziębienia z przybyłymi nie spotkał się kard. Stanisław Dziwisz, którego zastąpił ks. prof. Jan Machniak. - Wszystkim tutaj obecnym życzę, by tego chleba nigdy nie zabrakło na naszych stołach. By nie zabrakło miłości i Chrystusa! - powiedział przed błogosławieństwem opłatków, którymi wspólnie z o. Piotrem Bieleninem, gwardianem krakowskiego klasztoru, podzielił się ze zgromadzonymi pod sceną.

Szopka przy ul. Franciszkańskiej będzie otwarta w dniach 25-26 grudnia. Występy kolędujących zespołów i inscenizacje narodzin Chrystusa będą się rozpoczynać każdego dnia o godz. 14.00. Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej www.szopka.franciszkanska4.pl.

Tradycja franciszkańskiej szopki sięga XIII w., kiedy św. Franciszek, po uzyskaniu zgody od papieża, we włoskiej miejscowości Greccio przygotował żłób, siano oraz woła i osła. W ten sposób chciał odtworzyć atmosferę betlejemskiej nocy narodzenia Jezusa. W Krakowie po raz pierwszy szopkę zorganizowano w 1991 r.

