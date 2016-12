Fenomen Taizé dotyka młodych z całej Europy

msz / wer, Poznań, 2016-12-28

Fot. Winam / flickr

„Fenomen Taizé dotyka młodych z całej Europy, a nawet z całego świata. Młodzież pragnąca wartości, szukająca modlitwy lgnie do Taizé” − powiedział bp Grzegorz Balcerek podczas Mszy św. sprawowanej dla młodych pielgrzymów wyjeżdżających na 39. Europejskie Spotkanie Młodych w Rydze.

W sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Poznaniu na Eucharystii zgromadzili się młodzi uczestnicy spotkania w stolicy Łotwy.



W homilii biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej podkreślił, że po raz pierwszy spotkanie młodych odbywa się w kraju, w którym żyje znacząca liczba chrześcijan prawosławnych. „Łotwa to kraj charakteryzujący się silnymi więziami we wzajemnych relacjach uczniów Chrystusa, katolików, luteran i prawosławnych” − podkreślił biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej.



Zauważył, że na spotkanie w Rydze młodych wspólnie zaprosili przedstawiciele Kościoła katolickiego, luteranie, baptyści oraz prawosławni.



Bp Balcerek życzył młodym, by w czasie kolejnego etapu Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię, zainicjowanej przez br. Rogera, na nowo odkryli, że Jezus jest miłością. „Bądźcie apostołami Chrystusa we wspólnotach, w których spędzicie ten czas spotkania i modlitwy” − zaapelował kaznodzieja.



Na spotkanie organizowane przez wspólnotę z Taize z archidiecezji poznańskiej wyjechało ok. 170 osób.



Wcześniej, w nocy z 25 na 26 grudnia, do Rygi udało się 40 wolontariuszy z archidiecezji poznańskiej.



Europejskie Spotkanie Młodych w Rydze potrwa od 28 grudnia 2016 do 1 stycznia 2017 r.



Europejskie Spotkania Młodych, organizowane przez Wspólnotę z Taizé, odbywają się od 1978 r. na przełomie starego i nowego roku, każdorazowo w innym mieście naszego kontynentu. Po raz pierwszy młodych chrześcijan europejskich gościł Paryż.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/