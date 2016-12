Abp Skworc apeluje o pomoc syryjskim rodzinom

ks. sk / wer, Katowice, 2016-12-30

Fot. © Mazur/episkopat.pl

Zachęcam i proszę, aby każda parafia archidiecezji katowickiej pomogła przynajmniej jednej syryjskiej rodzinie wskazanej przez Caritas Polska – to apel abp. Wiktora Skworca skierowany do diecezjan.

Komunikat odczytany zostanie w świątyniach archidiecezji katowickiej 1 stycznia.

Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc zwrócił się podczas koncertu „Betlejem w Spodku” do diecezjan z prośbą o pomoc syryjskim rodzinom. – Komunikat w tej sprawie zostanie odczytany w kościołach naszej archidiecezji 1 stycznia w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, ale już teraz proszę, aby każda parafia naszej archidiecezji włączyła się w pomoc syryjskim rodzinom – apelował hierarcha.

- Moi drodzy chciałbym zaproponować taką duchową podróż w kierunku Betlejem, na teren Syrii, gdzie trwa wojna i warunki w jakich żyją rodziny możemy określić jako dramatyczne. Myślę teraz o Aleppo i innych miejscach państwa, które przeżywa swoją wojnę domową – mówił abp Skworc.

Metropolita górnośląski wskazał na akcję, którą podejmuje Caritas Polska, a dokładnie na program „Rodzina rodzinie”, który ma za zadanie pomóc potrzebującym w Syrii. – Każdy z nas, każda rodzina, stowarzyszenie, parafia może adaptować rodzinę w Syrii – dodał. Mówiąc o komunikacie przewidzianym na 1 stycznia abp Skworc podzielił się jego treścią zachęcając do włączenia się w akcję zaproponowaną przez Caritas Polska – Moi drodzy, to będzie prawdziwe Betlejem – powiedział.

Program pomocy dla ofiar konfliktu zbrojnego "Rodzina rodzinie" został uruchomiony na początku października. Jest on przygotowany przez Caritas Polska na prośbę Konferencji Episkopatu Polski. Do tej pory ponad 1100 rodzin syryjskich poszkodowanych w wojnie zostało objętych opieką przez Polaków biorących w nim udział. Od 1 stycznia w sposób szczególny, w ten program chce się zaangażować archidiecezja katowicka.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/