Bp Nitkiewicz wydał instrukcję o przygotowaniu do małżeństwa

apis / wer, Sandomierz, 2016-12-31

Fot. pixabay.com

Biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz wydał 30 grudnia w święto Świętej Rodziny dokument pt. „Instrukcja dotycząca bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa”.

We wprowadzeniu dokumentu hierarcha podkreśla, że Kościół uważa służbę małżeństwu i rodzinie za jedno ze swoich najważniejszych zadań. „Dlatego przez nauczanie i ustawodawstwo, stoi na straży ich świętości oraz wspiera przymierze małżeńskie, które nasz Pan Jezus Chrystus podniósł do godności sakramentu. Wyrazem tej troski jest zapewnienie wiernym właściwego przygotowania do małżeństwa” - czytamy.

W instrukcji ordynariusz przywołał słowa Ojca Świętego Franciszka z posynodalnej adhortacji „Amoris Laetitia”, że „istnieje wiele uprawnionych sposobów organizowania bezpośredniego przygotowania do małżeństwa, a każdy Kościół lokalny rozezna, który z nich jest najlepszy, zapewniając odpowiednią formację, która jednocześnie nie zniechęci młodych do sakramentu” (nr 207).

Biskup określając zasady bezpośredniego przygotowania w diecezji sandomierskiej podkreśla w pierwszej kolejności, że samo uczęszczanie na katechezę szkolną, nawet w wymiarze szkoły średniej, nie może być uznane za wystarczające.

Instrukcja wskazuje, że przygotowanie bezpośrednie, rozpoczyna się od momentu spotkania narzeczonych z duszpasterzem w kancelarii parafialnej, a kończy zawarciem sakramentu małżeństwa.

Pierwsze spotkanie z kapłanem, o charakterze zapoznawczym i informacyjnym, powinno mieć miejsce przynajmniej pół roku przed ślubem. Drugie ma odbyć się nie później niż trzy miesiące przed planowanym dniem zawarcia małżeństwa.

Chodzi tu głównie o przeprowadzenie egzaminu przedślubnego narzeczonych i sporządzenie na jego podstawie protokołu, a także zapoznanie kandydatów do małżeństwa z liturgią ślubną oraz uzgodnienie związanych z nią detali.

Istotnym elementem przygotowania bezpośredniego jest, według instrukcji, katechizacja przedślubna, nazywana potocznie kursami przedmałżeńskimi, która powinna odbywać się w ośrodkach dekanalnych oraz w większych parafiach dekanatu.

Dokument określa dwie formy odbycia katechizacji przedślubnej: zwyczajną i nadzwyczajną. Forma zwyczajna obejmuje dziesięć cotygodniowych spotkań i kończy się dniem skupienia. Forma nadzwyczajna polega na dwóch weekendowych cyklach spotkań od piątku popołudniu do niedzieli.

Instrukcja określa, że zespół prowadzący katechizację przedślubną ma być złożony z duszpasterza, doradcy życia rodzinnego oraz innych świeckich, najlepiej par małżeńskich, które podzielą się z narzeczonymi własnym doświadczeniem. Za zgodą Kurii Diecezjalnej możliwe jest również, w wyjątkowych sytuacjach, odbycie przygotowania indywidualnego pod kierunkiem kapłana.

W biskupim dokumencie podkreślono, że już w trakcie kursu przedmałżeńskiego narzeczeni powinni odbyć spotkanie w Poradni Życia Rodzinnego. Jego celem jest zapoznanie się z nauką o zasadach moralnych i podstawach biologicznych odpowiedzialnego rodzicielstwa.

Kolejne trzy spotkania w poradni mają mieć charakter osobistych kontaktów doradcy w zakresie życia rodzinnego z poszczególnymi parami lub indywidualnie. Doradców obowiązuje tajemnica w zakresie informacji dotyczących narzeczonych i przebiegu spotkań.

Instrukcja wyznacza niezbędne ramy przygotowania do sakramentu małżeństwa w diecezji sandomierskiej. Duszpasterze wraz ze swoimi współpracownikami mogą jednak ubogacić formację narzeczonych nowymi treściami.

