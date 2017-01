Abp Skworc otoczył opieką rodzinę z Aleppo

ks.sk / mz, Katowice, 2017-01-01

Fot. episkopat.pl

Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc wsparł rodzinę pochodzącą z Aleppo. Eliam Ibrahim Homsi wraz z żoną Ranią Joseph Batikha oraz ich trójką dzieci zostali objęci pomocą w ramach projektu "Rodzina-rodzinie" Caritas Polska.

- To bardzo biedna rodzina bez źródeł dochodu i bez pracy. – W wojnie stracili cały swój dobytek oraz dom. Potrzebują żywności, która w Aleppo jest obecnie bardzo droga. Potrzebują również opłacić koszty związane z wynajmem mieszkania oraz opału na zimę. Dużym wydatkiem jest także dostęp do prądu z generatorów, który drożeje w związku z przedłużającą się wojną – pisze Caritas Polska o rodzinie z Aleppo.

Metropolita katowicki wsparł potrzebujących dzięki akcji „Rodzina-rodzinie”, o której wspomniał podczas koncertu „Betlejem w Spodku” w Katowicach. Również w specjalnym komunikacie przewidzianym na Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki abp Skworc będzie zachęcał diecezjan do poparcia tej akcji.

Program pomocy dla ofiar konfliktu zbrojnego Rodzina-rodzinie został uruchomiony na początku października. Jest on przygotowany przez Caritas Polska na prośbę Konferencji Episkopatu Polski. Do tej pory ponad 1100 rodzin syryjskich poszkodowanych w wojnie zostało objętych opieką przez Polaków biorących w nim udział. Również archidiecezja katowicka chce się w sposób szczególny w ten program zaangażować.

