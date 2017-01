Inauguracja Roku bł. Honorata Koźmińskiego

Radom, 2017-01-02

Fot. Mathiasrex Maciej Szczepańczyk / wikipedia.pl

- Modlimy się, aby dalej w naszej Ojczyźnie dokonywało się dzieło duchowej odnowy społecznej - powiedział biskup Henryk Tomasik, który przewodniczył Mszy świętej w radomskiej katedrze.

1 stycznia został zainaugurowany Rok bł. Honorata Koźmińskiego w diecezji radomskiej.

W grudniu 2016 roku minęło 100 lat od śmierci odnowiciela życia zakonnego w Polsce. Stąd też inicjatywa Sejmu RP, który ustanowił 2017 rok Rokiem bł. Honorata Koźmińskiego.

- Patrzymy się na wielkie znaki Bożego działania. Z człowieka wrażliwego po pewnym czasie, na skutek niekorzystnych sytuacji, zrodził się ateista, ale też z pozycji dalekich od wiary dzięki Bożej łasce, dzięki nadzwyczajnemu działaniu Pana Boga powstał naprawdę nowy człowiek - święty. Dzisiaj modlimy się o to, aby taka przemiana dokonywała się w wielu sercach, modlimy się za nas wszystkich, abyśmy byli wierni Chrystusowi, aby każdy z nas mógł powiedzieć Chrystusowi: cały Twój - mówił bp Henryk Tomasik.

Duchowny modlił się również, by w naszej Ojczyźnie dokonywało się dzieło duchowej odnowy społecznej. Ordynariusz radomski prosił też Boga o kanonizację bł. Honorata Koźmińskiego.

Biskup radomski Henryk Tomasik podkreślił, że siła błogosławionego płynęła z jego gorliwości, pogłębionej duchowości, godzin spędzonych w konfesjonale i na modlitwie. Kapucyn mówił, że "codziennie od Chrystusa wychodzę, do Chrystusa idę, i do Chrystusa wracam". Znane jest też jego zawierzenie Maryi ("Maryjo, Twój jestem cały") - przypomniał biskup radomski.

W diecezji radomskiej w kilkunastu domach działają duchowe córki bł. Honorata. To m.in. Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, Zgromadzenie Córek Maryi Niepokalanej, Zgromadzenie Najświętszego Imienia Jezus pod opieką Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych.

