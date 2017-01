Największy Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami Warszawy

orszak.org, lk / wer, Warszawa, 2017-01-02

Fot. orszak.org

Największy spośród wszystkich tegorocznych Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami Warszawy. Jasełka rozpoczną się 6 stycznia w samo południe modlitwą Anioł Pański na Placu Zamkowym.

Modlitwę poprowadzi metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Następnie barwny korowód przejdzie na Plac Piłsudskiego. Tam trzej Mędrcy wraz z mieszkańcami stolicy oddadzą pokłon Dzieciątku Jezus.

W ubiegłych latach warszawski Orszak gromadził dziesiątki tysięcy osób, które wędrowały za Gwiazdą, śpiewając kolędy. W ten sposób kultywowana jest polska tradycja wspólnego śpiewania kolęd. W Orszaku nie ma obserwatorów, ale każdy uczestnik staje się aktorem. Pomagają w tym charakterystyczne rekwizyty Orszaku – królewskie korony. Organizatorzy przygotowali ich w tym roku 700 tys., a także 350 tys. śpiewników, które trafiły już do wszystkich orszakowych miejscowości.

Inicjatywa zorganizowania ulicznych jasełek powstała w szkole „Żagle” Stowarzyszenia „Sternik”. Dziś wydarzenie jest zakrojone na szeroką skalę, angażując dziesiątki tysięcy osób idących w wielobarwnych orszakach, ale narodziło się z małego, szkolnego przedstawienia.

Przekaz i forma Orszaku Trzech Króli stały się niezwykle atrakcyjne nie tylko w Polsce (co roku dołączają nowe miejscowości), ale również na świecie. Orszaki odbywają się już na czterech kontynentach: poza Europą (Włochy, Anglia, Niemcy, Rumunia, Ukraina, Łotwa) również w Ameryce Północnej (Chicago, Nowy Jork), Ameryce Południowej (Ekwador) i Afryce (Rwanda).

W ubiegłym roku ulicami 420 polskich miast i kilkunastu na całym świecie w Orszakach Trzech Króli przeszło ponad 1,5 mln osób. W tym roku liczba miast organizujących Orszaki na pewno przekroczy pięćset.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/