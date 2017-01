Ks. A. Galbas przełożonym prowincji Zwiastowania Pańskiego pallotynów

Rada Generalna Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego zatwierdziła wybór ks. Adriana Galbasa SAC. na przełożonego pallotyńskiej Prowincji Zwiastowania Pańskiego z siedzibą w Poznaniu. Ks. Galbas został wybrany na trzyletnią kadencję.

Ks. Adrian Galbas SAC urodził się 26 stycznia 1968 roku w Bytomiu. Do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego wstąpił w roku 1987. Pierwszą konsekrację złożył 29 września 1989 roku, zaś święcenia prezbiteratu przyjął 7 maja 1994 roku.

Po święceniach przez rok pracował jako wikariusz w parafii p.w. św. Michała Archanioła w Łodzi. Następnie w latach 1995-1998 odbył studia specjalistyczne z zakresu teologii pastoralnej oraz dziennikarstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W latach 1998-2002 pełnił funkcję prefekta alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. W roku 2002 został skierowany do pallotyńskiej wspólnoty w Częstochowie oraz mianowany sekretarzem ds. apostolstwa.

18 grudnia 2003 roku został ustanowiony proboszczem parafii p.w. św. Wawrzyńca w Poznaniu. W latach 2002-2005 oraz 2008-2011 pełnił funkcję radcy prowincjalnego. W czerwcu 2012 roku obronił doktorat z teologii duchowości na UKSW.

Urząd przełożonego prowincjalnego sprawuje od 25 marca 2011 roku.

