Inauguracja Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Koszalinie

xwp / wer, Koszalin, 2017-01-19

Fot. pixabay.com

Nabożeństwu inaugurującemu Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej przewodniczył 18 stycznia bp Krzysztof Zadarko.

- Byłoby czymś nieprawdziwym, gdybyśmy ten Tydzień Modlitw potraktowali jednostronnie, eksponując tylko to, co najpiękniejsze, czyli miłość, ale ignorując to, co bolesne, czyli podział. Jedno i drugie, czyli celebracja miłości i rozpamiętywanie bólu podziału ma nam pomóc dojść do jedności - powiedział hierarcha w koszalińskiej katedrze.

W spotkaniu uczestniczyli duchowni różnych wyznań: ks. Mikołaj Lewczuk - proboszcz parafii prawosławnej, ks. Janusz Staszczak - proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej, pastor Marek Kurkierewicz - z Kościoła zielonoświątkowego oraz Sebastian Bestrzyński - probator, czyli przygotowujący się do posługi pastora w parafii ewangelicko-metodystycznej w Koszalinie.

Stronę katolicką reprezentowali: ks. prof. Janusz Bujak - diecezjalny referent ds. ekumenizmu, o. Stanisław Piankowski - franciszkanin oraz ks. Dariusz Jastrząb - proboszcz parafii katedralnej.

Jak podkreśla ks. Janusz Bujak, diecezjalny referent ds. ekumenizmu, brak jedności to poważne uchybienie. - Jest przede wszystkim grzechem, ponieważ sprzeciwia się woli Bożej. Jest też osłabieniem naszej wiarygodności jako chrześcijan. Nie chodzi tylko o różnice doktrynalne, ale także w kwestiach etycznych i społecznych. Gdybyśmy mogli wypowiadać się podobnie na takie tematy, jak uchodźcy, in vitro, aborcja, ubóstwo na świecie, nasz głos byłby mocniejszy. Tymczasem w wielu tego typu kwestiach zajmujemy różne stanowiska. Np. polscy i zachodni luteranie są zdecydowanie za metodą in vitro. Pozostawiają ją decyzji sumienia poszczególnego człowieka. Podobnie jest z antykoncepcją. Ten widzialny podział ma swoje bardzo praktyczne przełożenie, nie tylko w rodzinach, ale wobec całego świata. Nie dajemy świadectwa, które mogłoby przekonać niewierzących w Chrystusa do Ewangelii - mówi ks. Bujak.

- Chrześcijanie mają prawo mieć różne poglądy i w pewnych sprawach wypowiadać się inaczej. Tym niemniej, wszyscy należymy do rodziny Dzieci Bożych włączonych do niej przez chrzest. Różnorodność czujemy, ale ona nie zaprzecza temu, że jesteśmy dziećmi jednego Boga - mówi ks. Janusz Staszczak, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Koszalinie.

W homilii bp Krzysztof Zadarko zwrócił uwagę na podstawy budowania prawdziwej jedności między chrześcijanami. - Byłoby czymś nieprawdziwym, gdybyśmy ten Tydzień Modlitw potraktowali jednostronnie, eksponując tylko to co najpiękniejsze, czyli miłość, ale ignorując to, co bolesne, czyli podział. Jedno i drugie, czyli celebracja miłości, jak i rozpamiętywanie bólu podziału, ma nam pomóc dojść do jedności - mówił biskup.

Nawiązując do jubileuszu 500-lecia Reformacji hierarcha przypomniał błędy Kościoła katolickiego i reformatorów, które doprowadziły do rozłamu w łonie chrześcijaństwa. Wezwał też do poszukiwania dróg okazywania sobie wzajemnej miłości.

- Oczekiwania, że protestanci przeproszą za Lutra i odejście od jedności z Rzymem, i niewidzenie tła rozruchów wewnątrzkościelnych, towarzyszących Reformacji, cementują nasze mury i wzajemną niechęć - podkreślał biskup.

Pytał także, co zrobić z bolesnymi faktami, które po drodze przez te 500 lat zaistniały między podzielonymi chrześcijanami. - Co zrobić z naszą historią na Pomorzu, kiedy znikały tu wszelkie ślady obecności Kościoła katolickiego; ślady katolickiej Mszy św., a potem katolickich sanktuariów; święte figury, także Matki Bożej i Jej obrazy? Jak to naprawić? Jak to zrozumieć? - zastanawiał się.

- Otrzymaliśmy zadanie, aby niewiarygodną godność bycia przyjaciółmi Jezusa, wypełnić treścią. Jest to możliwe tylko w jeden sposób. Tą treścią musi być miłość - podkreślił biskup, przypominając, że nie da się budować jedności między chrześcijanami bez osobistego nawrócenia każdego wyznawcy Chrystusa. - Jedność myśli, poglądów i nawet miłości praktycznej nie wystarczą, aby pokonać rozdział, który jest skutkiem grzechu - powiedział biskup.

