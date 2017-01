Modlitwa za babcie i dziadków

msz / mz, Poznań, 2017-01-21

Fot. pixabay.com

− Dziadkowie są cennym darem i nie można odbierać tego skarbu następnym pokoleniom, bo dzięki nim każdy wie, jakie są jego korzenie − mówił do zgromadzonych w poznańskiej katedrze babci i dziadków bp Grzegorz Balcerek. W Mszy św., w intencji babci i dziadków, sprawowanej w przeddzień ich święta, licznie uczestniczyły całe rodziny, a przede wszystkim wnuki.

W homilii bp Balcerek przypomniał, że choć Pismo święte nie wspomina o dziadkach Pana Jezusa, to z pism powstałych równolegle do ksiąg Nowego Testamentu wiemy, że Jego dziadkami byli rodzice Matki Bożej − Joachim i Anna.

Kaznodzieja przywołał słowa św. Jana Pawła II, który często podkreślał, że dzieci znajdują u osób starszych zrozumienie i miłość, a dziadkowie ukazują wnukom perspektywę czasu.

Biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej zaznaczył, że papież Franciszek w wielu wypowiedziach przywołuje swoją babcię Rosę, która odegrała dużą rolę w jego życiu. „W swoim brewiarzu Franciszek nosi obrazek z jej słowami, który otrzymał od niej w dniu swoich święceń kapłańskich” − zauważył kaznodzieja. Stwierdził, że słowa dziadków stanowią dla wnuków ważny spadek.

Zgromadzeni w katedrze dziękowali za dar życia i modlili się o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla babci i dziadków.

Po Mszy św. odbyło się rodzinne kolędowanie w wykonaniu zespołu „Boże serduszka” z parafii Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/