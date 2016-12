Bp Lityński konsekrował kościół pw. Świętej Rodziny w Lubieszowie

kk, Lubieszów, 2016-12-29

W Lubieszowie k. Nowej Soli, 28 grudnia, bp Tadeusz Lityński konsekrował jedyny w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej kościół pw. Świętej Rodziny. Dzięki ofiarności parafian w ciągu czterech lat ukończono prace budowlane i wyposażono kościół.

Pasterz diecezji podkreślił, że z tytułem konsekrowanego kościoła związana jest szczególna misja. – Przez sam fakt, że jesteście jedyną w diecezji parafią pw. Świętej Rodziny, zwracamy uwagę, że płynące stąd misja i apostolstwo są skoncentrowane wokół rodziny. Tryskające stąd źródło uświęcenia ma dotykać rodzinę - mówił w homilii bp Tadeusz Lityński.

Ordynariusz podkreślił, że rodzina obecnie bardzo potrzebuje wsparcia i ważne jest utrzymanie wielopokoleniowej więzi. – Kościół z całym wyposażeniem, jest miejscem przepowiadania słowa Bożego, celebrowania Eucharystii i sakramentu pojednania, ale również jest zapleczem modlitwy łączącym się ze wspólnotą życzliwych sobie ludzi. Obecnie odczuwamy ogromny deficyt życzliwości i dobra, dlatego ważne jest, aby zwrócić uwagę, że misja parafii rozpoczyna się w roku św. Brata Alberta - powiedział bp Tadeusz Lityński.

Decyzja o budowie kościoła zapadła w 1990 roku z inicjatywy ks. Józefa Kocoła, proboszcza parafii p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli. Budowę świątyni rozpoczęto w 2000 roku. W 2012 roku erygowano w Lubieszowie parafie p.w. św. Rodziny, obejmującą miejscowości: Lelechów, Stary Staw, Rudno, Studzieniec oraz Wrociszów.

Proboszczem parafii jest ks. Sławomir Przychodny.

KAI zastrzega wszelkie prawa do serwisu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości serwisu internetowego www.ekai.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego serwisu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody KAI zabronione i stanowiąc naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych. /Zapraszamy do prenumeraty serwisu prasowego KAI: tel. 22 635 77 18 e-mail: marketing@ekai.pl/