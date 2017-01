Bp Lityński: wskazujmy drogę i miejsce spotkania z Jezusem

kk, Gorzów Wlkp., 2017-01-06

Tysiące zielonogórzan przeszło ulicami Zielonej Góry w Orszaku Trzech Króli, który odbył się tu już po raz szósty. Poprzedziła go Msza św. w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego. – Bądźmy tymi, którzy wskazują drogę i miejsce spotkania z Jezusem. I czyńmy to z wiarą – zachęcił biskup zielonogórsko-gorzowski.

W homilii biskup podkreślił, że Orszaki Trzech Króli odbywające się w kilkuset miejscowościach Polski odzwierciedlają głód wartości duchowych i samego Boga. – Pamiętajmy co jest głównym przesłaniem dzisiejszego święta. Tak jak Bóg przyszedł na świat nie tylko dla pobożnych i religijnych Żydów, ale do wszystkich ludzi, tak jest Zbawicielem nie tylko dla tych, którzy zostali wychowani w religii i tradycji katolickiej, ale dla wszystkich ludzi dobrej woli. W tym też wciąż szukających pełni prawdy, a nawet tych, którzy dzisiaj przeżywają swój bunt przeciwko wierze w Boga – mówił pasterz diecezji.

– A może w zamyśle Boga to Twoje życie Bracie i Siostro ma być drogowskazem, który pokaże im właściwy kierunek poszukiwań. Mamy być tą księgą, dzięki której inni poznają prawdę. Czy ten drogowskaz pokazuje właściwy kierunek? Czy ta księga jest czytelna? I co inni ludzie mogą z niej wyczytać? Czy to, że jest Bóg i że On jest najważniejszy? Czy jesteś transparentem Boga? – kontynuował.

– Bądźmy tymi, którzy wskazują drogę i miejsce spotkania z Jezusem. I czyńmy to z wiarą – zachęcił bp Lityński.

Orszak w Winnym Grodzie odbył się już po raz szósty. – To piękne święto kościelne. Chcemy, aby rodziny miały okazje posłuchać Słowa Bożego i zintegrować się. Chcemy jak Trzej Królowie ponad 2 tys. lat temu wyruszyć do Betlejem, aby pokłonić się Dzieciątku Jezus. Robimy to na chwałę Bożą i żeby ludzi zjednoczyć – wyjaśnia główna organizatorka Eleonora Szymkowiak.

– To orszak ponad wszelkimi podziałami. Zapraszaliśmy nie tylko osoby wierzące i wśród nas jest wiele takich osób. Każdy jest tu mile widziany – dodaje.

Ostatnim punktem na trasie była stajenka przed ratuszem.

