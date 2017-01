Bp Lityński: potrzeba czytelnego świadectwa małżeńskiego i rodzinnego

kk, Zielona Góra, 2017-01-09

Potrzeba czytelnego świadectwa małżeńskiego i rodzinnego – podkreślił bp Tadeusz Lityński na diecezjalnym noworocznym spotkaniu małżonków skupionych we wspólnocie Domowy Kościół, które odbyło się 8 stycznia w parafii pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze.

Diecezjalny opłatek Domowego Kościoła (wspólnoty będącej gałęzią Ruchu Światło-Życie) rozpoczął się od Mszy św., której przewodniczył jej ks. Roman Litwińczuk. – Na początku Nowego Roku życzę wszystkim rodzinom, aby Chrystus rodził się w nich samych i w ich wzajemnej relacji – powiedział ks. Roman Litwińczuk, diecezjalny moderator Domowego Kościoła.

– Tylko On przynosi prawdziwą miłość, która spaja i cementuje każdą wspólnotę, a tym bardziej wspólnotę małżeńską. I to właśnie ona pozwala pokonywać wszelkie problemy i trudności. Chodzi o to, żeby Boże Narodzenie nie kończyło się w naszym życiu, kiedy rozbierzemy choinkę, ale żeby trwało w nas – dodał.

Z rodzinami spotkał się bp Tadeusz Lityński. – Dzisiaj potrzeba modlitwy małżeńskiej. Chciałbym Was prosić, abyście z tym postanowieniem realizacji modlitwy małżeńskiej, o której wie tylko Bóg i Wy, szli w codzienność. Potrzeba też modlitwy rodzinnej. Potrzeba czytelnego świadectwa małżeńskiego i rodzinnego - podkreślił duchowny.

Na koniec odbyła się agapa, a rodziny podzieliły się opłatkiem. – Życzymy wszystkim małżonkom, żeby zamknęli oczy, wyciszyli swój umysł i oddali swój serca, ciało i duszę Jezusowi całkowicie bez żadnych barier. Mając tak piękny charyzmat możemy spokojnie powiedzieć: „Jezu rób ze mną co chcesz”, tak jak Maryja i Józef – mówili Anna i Mariusz Mazurek, para diecezjalna Domowego Kościoła.

