Bp Lityński: cieszę się, że mieszkam w województwie lubuskim

wm, Gorzów Wielkopolski, 2017-01-09

Cieszę się, że mieszkam w województwie lubuskim - powiedział ordynariusz diecezji zielonogórsko – gorzowskiej bp Tadeusz Lityński podczas noworocznego spotkania wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka z samorządowcami, które odbyło się 9 stycznia w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim.

Hierarcha nawiązał do słów Franciszka, które papież wygłosił podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, a dotyczyły one małżeństwa, że aby zdecydować się na małżeństwo trzeba być odważnym, a każdy dzień zakończyć pokojowo.

Bp Lityński do małżeństwa właśnie, porównał sytuację geopolityczną województwa lubuskiego. „Bo województwo lubuskie to też pewnego rodzaju małżeństwo, w tym przypadku północy z południem, Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego. Dlatego bardzo ważna jest tu komunikacja używająca słów proszę, dziękuję i przepraszam. I żeby pokojowe rozpoczynanie i zakończenie dnia miało także tutaj miejsce – powiedział biskup, życząc błogosławieństwa na Nowy Rok.

Następnie duchowny przypomniał, że dzień 9 stycznia jest znaczącą datą dla Kościoła lokalnego. W tym dniu w 1910 r. urodził się były ordynariusz ówczesnej diecezji gorzowskiej Sługa Boży bp Wilhelm Pluta, którego obecnie trwa proces beatyfikacyjny. Bp Lityński przypomniał, że sejmik województwa lubuskiego ogłosił rok 2010 Rokiem Bp. Wilhelma, natomiast Gorzów Wielkopolski obrał Go za patrona miasta.

„To On Ślązak, doświadczony na własnej skórze doskonale wiedział, jak bardzo jest niebezpieczny konflikt, najpierw tam na Śląsku a potem gdy w 1958 r. przybył do regionu lubuskiego, gdzie także nie było łatwo podjąć pracę duszpasterską”.

Kwintesencją nauczania Sł. Bożego Wilhelma – mówił bp Lityński - jest napis na jego grobie w katedrze gorzowskiej: „człowiek w człowieku umiera gdy czynione dobro nie raduje, a zło nie boli”. Kapłan wyjaśnił, że te słowa zawierają głębokie przesłanie, które jest dziś także aktualne w stosunku do tych wszystkich sukcesów, społecznych, gospodarczych, politycznych, pragnień i ideałów, o których zarząd województwa i przedstawiciele samorządów podczas tego spotkania mówili „chciałbym aby w tym wszystkim było zauważenie człowieka i jego problemów. Bo dziś jest bardzo potrzebna wrażliwość społeczna”.

Obecna na spotkaniu marszałek województwa Elżbieta Anna Polak oznajmiła, że właśnie dziś zakończony został protest w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. w sprawie wysokości kontraktu lecznicy na 2017 r. Dziś znikną flagi związkowe sprzed budynku szpitala.

Część artystyczną spotkania z samorządowcami przygotował Zespół Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy” pod kierunkiem Krzysztofa i Marii Szupiluków, którzy dziś uhonorowani Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W tym roku zespół reprezentował całą Europę na Forum Kultury w Indonezji, a w konkursie tańca ludowego zajął I miejsce wśród 16 zespołów z całego świata. W minioną niedzielę ZTL „Mali Gorzowiacy” koncertowali w gorzowskich kościołach śpiewając kolędy.

