Zielona Góra: Diecezjalny finał Olimpiady Teologii Katolickiej

kk, Zielona Góra, 2017-01-13

Co jest źródłem wiarygodności orędzia fatimskiego? Na czym polega pomoc Maryi okazywana ludziom w odnajdywaniu drogi do domu Ojca? O co najbardziej troszczyła się Maryja zwracając się do Franciszka, Hiacynty i Łucji? – to pytania z którym musieli zmierzyć się uczestnicy XXVII Olimpiady Teologii Katolickiej. Diecezjalny finał zielonogórskiego konkursu odbył się 12 stycznia, w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym im. Edyty Stein. Nagrody wręczył bp senior Paweł Socha.

– W tym roku przypada setna rocznica objawień w Fatimie, stąd hasło: „Orędzie fatimskie jako znak nadziei dany przez Miłosiernego Ojca”. Co ciekawe ten temat cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, jak nigdy – zauważa ks. Wojciech Lechów, dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej.

W tym roku w olimpiadzie wzięło udział 48 osób z kilkudziesięciu szkół naszej diecezji. Kolejne miejsca na podium zajęli: Kamil Szymczak z III LO w Zielonej Górze, Mateusz Pogonowski z II LO w Gorzowie Wlkp. i Julia Białowąs z I LO w Zielonej Górze. To właśnie oni pojadą w marcu na finał ogólnopolski do Lublina.

Nie tylko miejsca i nagrody się tu liczą. – Udział w olimpiadzie na pewno pogłębił moją wiedzę, ale też odnowił moją wiarę i relacje z Matką Bożą, której nie można pomijać w drodze do nieba – wyjaśnia Kamil. – Przygotowując się lepiej poznałam Maryję i dostrzegał jak ważna jest jej postać w życiu chrześcijanina – zauważa Julia Białowąs. – Dzięki olimpiadzie na pewno pogłębiłem swoją wiarę, która ostatnimi czasy był trochę słabsza – dorzuca Mateusz Pogonowski.

Do poszerzania wiedzy teologicznej, a nawet studiowania teologii zachęcał uczestników dyrektor Instytutu Filozoficzno-Teologicznego. – Człowieczeństwo to coś więcej, niż tylko pytanie: „Jak coś zrobić?”, a studiowanie teologii daje ten najpiękniejszy szeroki horyzont – zauważa ks. Mariusz Jagielski.

Nagrody uczestnikom zmagań teologicznych wręczył bp Paweł Socha. – Teologia ma to do siebie, że uczy nas mądrości i odpowiedzialności za siebie i za rzeczywistość, która nas otacza – mówił do młodzieży bp Socha.

