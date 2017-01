Caritas diecezji zielonogórsko-gorzowskiej podsumowało akcję „1% podatku - 100% serca”

kk, Zielona Góra, 2017-01-13

Ponad pół miliona złotych trafiło na konto Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w ramach 1 proc. podatku za 2015 rok. Organizacja ta kolejny rok z rzędu otrzymała najwięcej pieniędzy spośród wszystkich organizacji w województwie lubuskim.

W całej Polsce jest 8108 Organizacji Pożytku Publicznego. Pod względem zebranych środków Caritas diecezji zielonogórsko-gorzowskiej plasuje się 145 miejscu w kraju. – Jeśli chodzi o województwo lubuskie jesteśmy na pierwszym miejscu. Udało nam się w tym roku zebrać kwotę dokładnie 511 tys. 947 złotych i 23 groszy – wyjaśnił Leszek Masklak, koordynator akcji „1% podatku - 100% serca” na konferencji prasowej.

Caritas dziękuje wszystkim za zaufanie. – Prosimy o dalsze wsparcie bo dzięki temu możemy zrobić wiele dobrych dzieł pomagając ludziom potrzebującym – zauważył ks. Stanisław Podfigórny, dyrektor diecezjalnej Caritas.

Na co Caritas diecezji zielonogórskiego przeznaczył 1 procent podatku za 2015 rok? Pomoc trafia do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. – Prawie 330 tys. złotych zostało przekazanych na subkonta, które posiadają u nas dzieci i młodzież. Pieniądze przeznaczane są na ich leczenie, rehabilitację i pomoc doraźną. Takich subkont na koniec zeszłego roku mamy równo 100 – wyjaśnił Leszek Masklak.

Pozostałe wydatki to: 23 114,76 na okno Życia w Żarach; 24 200 zł na obsługę kont i pomoc w indywidualnym leczeniu i rehabilitacji; 41 493,63 zł na działalność magazynów Caritas w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.; 12 000 zł na wsparcie promocji i organizacji wolontariatu; 9 936 zł na wsparcie działalności placówek wsparcia dziennego Caritas dla dzieci i młodzieży; 35 897,30 zł na promocja akcji "1% podatku-100% serca" w 2016 roku; 20 400,00 zł na dofinansowanie Wakacyjnej Akcji Caritas; oraz 15 006 zł na badanie sprawozdania finansowego OPP za 2015 rok.

